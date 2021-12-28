https://ria.ru/20211228/strelba-1765863230.html

В московском ТРЦ мужчину обстреляли из травматического оружия

В московском ТРЦ мужчину обстреляли из травматического оружия - РИА Новости, 28.12.2021

В московском ТРЦ мужчину обстреляли из травматического оружия

Неизвестные открыли стрельбу по мужчине в торговом центре на юго-западе Москвы, рассказали в пресс-службе столичной полиции. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T16:30

2021-12-28T16:30

2021-12-28T18:07

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Неизвестные открыли стрельбу по мужчине в торговом центре на юго-западе Москвы, рассказали в пресс-службе столичной полиции."В 13:11 в службу "02" поступило сообщение о конфликте между гражданами по адресу Профсоюзная улица, 129А", — сказали там. По предварительной информации, трое участников ссоры выстрелили в оппонента — предположительно, из травматического оружия. В результате последний получил ранения, его госпитализировали. Компания скрылась с места происшествия на белой иномарке, машину ищут. По указанному адресу находится торгово-развлекательный центр "Принц Плаза".

https://ria.ru/20211204/sud-1762173564.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)