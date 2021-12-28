https://ria.ru/20211228/strelba-1765863230.html
В московском ТРЦ мужчину обстреляли из травматического оружия
В московском ТРЦ мужчину обстреляли из травматического оружия - РИА Новости, 28.12.2021
В московском ТРЦ мужчину обстреляли из травматического оружия
Неизвестные открыли стрельбу по мужчине в торговом центре на юго-западе Москвы, рассказали в пресс-службе столичной полиции. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T16:30
2021-12-28T16:30
2021-12-28T18:07
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Неизвестные открыли стрельбу по мужчине в торговом центре на юго-западе Москвы, рассказали в пресс-службе столичной полиции."В 13:11 в службу "02" поступило сообщение о конфликте между гражданами по адресу Профсоюзная улица, 129А", — сказали там. По предварительной информации, трое участников ссоры выстрелили в оппонента — предположительно, из травматического оружия. В результате последний получил ранения, его госпитализировали. Компания скрылась с места происшествия на белой иномарке, машину ищут. По указанному адресу находится торгово-развлекательный центр "Принц Плаза".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:30 28.12.2021 (обновлено: 18:07 28.12.2021)
В московском ТРЦ мужчину обстреляли из травматического оружия
В московском ТРЦ "Принц Плаза" неизвестные обстреляли мужчину из травматического оружия
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Неизвестные открыли стрельбу по мужчине в торговом центре на юго-западе Москвы
, рассказали в пресс-службе столичной полиции.
"В 13:11 в службу "02" поступило сообщение о конфликте между гражданами по адресу Профсоюзная улица, 129А", — сказали там.
По предварительной информации, трое участников ссоры выстрелили в оппонента — предположительно, из травматического оружия. В результате последний получил ранения, его госпитализировали.
Компания скрылась с места происшествия на белой иномарке, машину ищут.
По указанному адресу находится торгово-развлекательный центр "Принц Плаза".