https://ria.ru/20211228/strelba-1765853776.html
Первое видео с места стрельбы в ставропольской больнице
Опубликовано видео с места стрельбы в ставропольской больнице - РИА Новости, 28.12.2021
Первое видео с места стрельбы в ставропольской больнице
В Сети появилось видео с места стрельбы в больнице в Светлограде. Его публикует телеканал "Звезда". РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T15:58
2021-12-28T15:58
2021-12-28T15:58
происшествия
светлоград
ставропольский край
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. В Сети появилось видео с места стрельбы в больнице в Светлограде. Его публикует телеканал "Звезда".По информации СК, 36-летний житель Светлограда пришел с огнестрельным оружием в Петровскую районную больницу, где его жена работает медсестрой. Он заподозрил ее в служебном романе с одним из врачей. Ревнивец обстрелял стены и потолок медучреждения.Как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского округа Росгвардии, нападавший был вооружен охолощенным автоматом Калашникова, переделанным под стрельбу боевыми патронами,Полиция задержала преступника. Против него завели уголовное дело по части 2 статьи 213 УК ("Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия").
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происшествия, светлоград, ставропольский край
Опубликовано видео с места стрельбы в ставропольской больнице
Опубликовано первое видео с места стрельбы в ставропольской больнице
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости.
В Сети появилось видео с места стрельбы в больнице в Светлограде. Его публикует телеканал "Звезда".
"Только что были слышны хлопки, похожие на выстрелы", – комментирует очевидец за кадром.
По информации СК, 36-летний житель Светлограда пришел с огнестрельным оружием в Петровскую районную больницу, где его жена работает медсестрой. Он заподозрил ее в служебном романе с одним из врачей. Ревнивец обстрелял стены и потолок медучреждения.
Как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского округа Росгвардии, нападавший был вооружен охолощенным автоматом Калашникова, переделанным под стрельбу боевыми патронами,
Полиция задержала преступника. Против него завели уголовное дело по части 2 статьи 213 УК ("Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия").