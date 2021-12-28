https://ria.ru/20211228/strelba-1765853776.html

Первое видео с места стрельбы в ставропольской больнице

Опубликовано видео с места стрельбы в ставропольской больнице - РИА Новости, 28.12.2021

Первое видео с места стрельбы в ставропольской больнице

В Сети появилось видео с места стрельбы в больнице в Светлограде. Его публикует телеканал "Звезда". РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T15:58

2021-12-28T15:58

2021-12-28T15:58

происшествия

светлоград

ставропольский край

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. В Сети появилось видео с места стрельбы в больнице в Светлограде. Его публикует телеканал "Звезда".По информации СК, 36-летний житель Светлограда пришел с огнестрельным оружием в Петровскую районную больницу, где его жена работает медсестрой. Он заподозрил ее в служебном романе с одним из врачей. Ревнивец обстрелял стены и потолок медучреждения.Как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского округа Росгвардии, нападавший был вооружен охолощенным автоматом Калашникова, переделанным под стрельбу боевыми патронами,Полиция задержала преступника. Против него завели уголовное дело по части 2 статьи 213 УК ("Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия").

https://ria.ru/20211210/strelba-1763114986.html

светлоград

ставропольский край

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происшествия, светлоград, ставропольский край