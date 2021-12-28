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СК назвал причину стрельбы в больнице на Ставрополье
СК назвал причину стрельбы в больнице на Ставрополье - РИА Новости, 28.12.2021
СК назвал причину стрельбы в больнице на Ставрополье
Мужчина, открывший стрельбу в больнице в Светлограде, подозревал жену в служебном романе, сообщает следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T15:13
2021-12-28T15:13
2021-12-28T15:13
происшествия
светлоград
ставропольский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 28 дек - РИА Новости. Мужчина, открывший стрельбу в больнице в Светлограде, подозревал жену в служебном романе, сообщает следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю.Ранее на мужчину завели дело о хулиганстве."В ходе первоначальных следственных действий установлено, что 28 декабря текущего года подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении, пришел с оружием в Петровскую районную больницу, где его жена работает медицинской сестрой. Подозревая служебный роман своей жены с одним из врачей больницы, он открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медицинского учреждения", - сообщили в СК.Отмечается, что никто не пострадал.На месте происшествия работает следователь регионального управления СК России.
светлоград
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, светлоград, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)
СК назвал причину стрельбы в больнице на Ставрополье
Мужчина открыл стрельбу в больнице в Светлограде, заподозрив жену в служебном романе
ПЯТИГОРСК, 28 дек - РИА Новости.
Мужчина, открывший стрельбу в больнице в Светлограде
, подозревал жену в служебном романе, сообщает следственное управление СК
РФ по Ставропольскому краю
.
Ранее на мужчину завели дело о хулиганстве.
"В ходе первоначальных следственных действий установлено, что 28 декабря текущего года подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении, пришел с оружием в Петровскую районную больницу, где его жена работает медицинской сестрой. Подозревая служебный роман своей жены с одним из врачей больницы, он открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медицинского учреждения", - сообщили в СК.
Отмечается, что никто не пострадал.
На месте происшествия работает следователь регионального управления СК России.