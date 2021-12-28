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СК назвал причину стрельбы в больнице на Ставрополье

СК назвал причину стрельбы в больнице на Ставрополье - РИА Новости, 28.12.2021

СК назвал причину стрельбы в больнице на Ставрополье

Мужчина, открывший стрельбу в больнице в Светлограде, подозревал жену в служебном романе, сообщает следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T15:13

2021-12-28T15:13

2021-12-28T15:13

происшествия

светлоград

ставропольский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 28 дек - РИА Новости. Мужчина, открывший стрельбу в больнице в Светлограде, подозревал жену в служебном романе, сообщает следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю.Ранее на мужчину завели дело о хулиганстве."В ходе первоначальных следственных действий установлено, что 28 декабря текущего года подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении, пришел с оружием в Петровскую районную больницу, где его жена работает медицинской сестрой. Подозревая служебный роман своей жены с одним из врачей больницы, он открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медицинского учреждения", - сообщили в СК.Отмечается, что никто не пострадал.На месте происшествия работает следователь регионального управления СК России.

светлоград

ставропольский край

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происшествия, светлоград, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф)