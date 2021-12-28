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СК возбудил дело после стрельбы в больнице в Ставропольском крае
СК возбудил дело после стрельбы в больнице в Ставропольском крае - РИА Новости, 28.12.2021
СК возбудил дело после стрельбы в больнице в Ставропольском крае
Против жителя Светлограда, открывшего стрельбу в больнице, возбудили уголовное дело, сообщили в СУ СК по Ставропольскому краю. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T14:52
2021-12-28T14:52
2021-12-28T15:51
происшествия
ставропольский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 28 дек — РИА Новости. Против жителя Светлограда, открывшего стрельбу в больнице, возбудили уголовное дело, сообщили в СУ СК по Ставропольскому краю. 36-летний мужчина "подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК России (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия)", пояснили в ведомстве. Ранее в полиции сказали, что его задержали. По словам губернатора Владимира Владимирова, гражданин обстрелял стены и потолок, он был пьян. В результате происшествия никто не пострадал.По информации следователей, горожанин пришел с огнестрельным оружием в Петровскую районную больницу, приревновав жену-медсестру к одному из врачей. В СК подтвердили, что ревнивец находился в нетрезвом виде. Ведомство устанавливает обстоятельства инцидента.В Росгвардии, в свою очередь, уточнили, что мужчина был вооружен охолощенным автоматом Калашникова, переделанным под стрельбу боевыми патронами.
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происшествия, ставропольский край, следственный комитет россии (ск рф), светлоград, россия
14:52 28.12.2021 (обновлено: 15:51 28.12.2021)
СК возбудил дело после стрельбы в больнице в Ставропольском крае
СК возбудил дело по статье о хулиганстве после стрельбы в больнице в Ставропольском крае