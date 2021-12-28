https://ria.ru/20211228/strelba-1765825872.html
В Ставрополье мужчина открыл стрельбу в больнице
В Ставрополье мужчина открыл стрельбу в больнице - РИА Новости, 28.12.2021
В Ставрополье мужчина открыл стрельбу в больнице
Мужчина начал стрелять в медучреждении Светлограда в Ставропольском крае, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T14:05
2021-12-28T14:05
2021-12-28T15:26
светлоград
происшествия
ставропольский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Мужчина начал стрелять в медучреждении Светлограда в Ставропольском крае, сообщается на сайте "МВД Медиа"."Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали <…> открывшего стрельбу в больнице города Светлограда, пострадавших нет", — говорится в материале со ссылкой на региональное ГУ МВД.Губернатор Владимир Владимиров уточнил, что подозреваемый обстрелял стены и потолок, он был нетрезв."Тревожный день в Светлограде. По предварительной информации, сегодня мужчина, находящийся в состоянии опьянения, заперся в кабинете в здании местной ЦРБ и выстрелил несколько раз из оружия", — написал он в инстаграме. Глава региона отметил, что правоохранительные органы быстро среагировали, ведется следствие. Произошедшее не нарушило работу стационара, добавил он. Ситуация находится под контролем властей. В краевом СК рассказали, что 28 декабря 36-летний местный житель пришел с огнестрельным оружием в Петровскую районную больницу, где его жена работает медицинской сестрой. Он заподозрил ее в служебном романе с одним из врачей. В коридоре ревнивец открыл огонь.Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК ("Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия"), максимальное наказание по ней — до семи лет лишения свободы.
https://ria.ru/20211110/obvinenie-1758399572.html
https://ria.ru/20211213/moskva-1763480782.html
светлоград
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлоград, происшествия, ставропольский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
14:05 28.12.2021 (обновлено: 15:26 28.12.2021)
В Ставрополье мужчина открыл стрельбу в больнице
Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу в больнице Светлограда, пострадавших нет