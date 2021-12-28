https://ria.ru/20211228/strelba-1765825872.html

В Ставрополье мужчина открыл стрельбу в больнице

В Ставрополье мужчина открыл стрельбу в больнице - РИА Новости, 28.12.2021

В Ставрополье мужчина открыл стрельбу в больнице

Мужчина начал стрелять в медучреждении Светлограда в Ставропольском крае, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:05

2021-12-28T14:05

2021-12-28T15:26

светлоград

происшествия

ставропольский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Мужчина начал стрелять в медучреждении Светлограда в Ставропольском крае, сообщается на сайте "МВД Медиа"."Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали <…> открывшего стрельбу в больнице города Светлограда, пострадавших нет", — говорится в материале со ссылкой на региональное ГУ МВД.Губернатор Владимир Владимиров уточнил, что подозреваемый обстрелял стены и потолок, он был нетрезв."Тревожный день в Светлограде. По предварительной информации, сегодня мужчина, находящийся в состоянии опьянения, заперся в кабинете в здании местной ЦРБ и выстрелил несколько раз из оружия", — написал он в инстаграме. Глава региона отметил, что правоохранительные органы быстро среагировали, ведется следствие. Произошедшее не нарушило работу стационара, добавил он. Ситуация находится под контролем властей. В краевом СК рассказали, что 28 декабря 36-летний местный житель пришел с огнестрельным оружием в Петровскую районную больницу, где его жена работает медицинской сестрой. Он заподозрил ее в служебном романе с одним из врачей. В коридоре ревнивец открыл огонь.Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК ("Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия"), максимальное наказание по ней — до семи лет лишения свободы.

https://ria.ru/20211110/obvinenie-1758399572.html

https://ria.ru/20211213/moskva-1763480782.html

светлоград

ставропольский край

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светлоград, происшествия, ставропольский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)