https://ria.ru/20211228/strategiya-1765919536.html

На Украине признали информационную политику России угрозой

На Украине признали информационную политику России угрозой - РИА Новости, 28.12.2021

На Украине признали информационную политику России угрозой

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности государства, в которой информполитику России определили как угрозу. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T23:24

2021-12-28T23:24

2021-12-28T23:52

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КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности государства, в которой информполитику России определили как угрозу."Информационная политика Российской Федерации — угроза не только Украине, но и другим демократическим государствам. Специальные информационные операции России направляются на ключевые демократические институции, в частности, избирательные, а специальные службы государства-агрессора пытаются усилить внутренние противоречия на Украине и в других демократических государствах", — говорится в документе.Указано, что стратегия должна предотвращать распространение информации и проведение мероприятий, "популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти и их действия, создающие положительный образ государства-агрессора, оправдывающие или признающие правомерной оккупацию территории Украины, содержащие призывы к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины".Ограничительные меры в документе названы эффективным механизмом мониторинга и ответственности за дезинформацию.Кроме того, к угрозам причислено стремительное развитие социальных сетей на фоне низкого уровня медиаграмотности.В стратегии предусмотрено усиление ответственности за распространение недостоверной информации, а также появление механизмов обнаружения, ограничения доступа и блокировки или удаления из украинского сегмента интернета информации, распространение которой ограничено или запрещено законом. Кроме того, предусмотрены меры по повышению уровня медиаграмотности и защите журналистов.Украина в январе 2015 года объявила Россию "страной-агрессором". Запад поддержал Киев и ввел антироссийские санкции. Москва неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в преодолении кризиса в соседнем государстве.

https://ria.ru/20211228/kadyrov-1765915337.html

https://ria.ru/20211228/ukraina-1765905265.html

https://ria.ru/20211228/markarova-1765908545.html

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в мире, украина, россия, киев, москва, владимир зеленский