https://ria.ru/20211228/strategiya-1765919536.html
На Украине признали информационную политику России угрозой
На Украине признали информационную политику России угрозой - РИА Новости, 28.12.2021
На Украине признали информационную политику России угрозой
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности государства, в которой информполитику России определили как угрозу. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T23:24
2021-12-28T23:24
2021-12-28T23:52
в мире
украина
россия
киев
москва
владимир зеленский
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КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности государства, в которой информполитику России определили как угрозу."Информационная политика Российской Федерации — угроза не только Украине, но и другим демократическим государствам. Специальные информационные операции России направляются на ключевые демократические институции, в частности, избирательные, а специальные службы государства-агрессора пытаются усилить внутренние противоречия на Украине и в других демократических государствах", — говорится в документе.Указано, что стратегия должна предотвращать распространение информации и проведение мероприятий, "популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти и их действия, создающие положительный образ государства-агрессора, оправдывающие или признающие правомерной оккупацию территории Украины, содержащие призывы к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины".Ограничительные меры в документе названы эффективным механизмом мониторинга и ответственности за дезинформацию.Кроме того, к угрозам причислено стремительное развитие социальных сетей на фоне низкого уровня медиаграмотности.В стратегии предусмотрено усиление ответственности за распространение недостоверной информации, а также появление механизмов обнаружения, ограничения доступа и блокировки или удаления из украинского сегмента интернета информации, распространение которой ограничено или запрещено законом. Кроме того, предусмотрены меры по повышению уровня медиаграмотности и защите журналистов.Украина в январе 2015 года объявила Россию "страной-агрессором". Запад поддержал Киев и ввел антироссийские санкции. Москва неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в преодолении кризиса в соседнем государстве.
https://ria.ru/20211228/kadyrov-1765915337.html
https://ria.ru/20211228/ukraina-1765905265.html
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в мире, украина, россия, киев, москва, владимир зеленский
23:24 28.12.2021 (обновлено: 23:52 28.12.2021)
На Украине признали информационную политику России угрозой
Украина приняла стратегию информбезопасности, в которой политику России назвали угрозой
КИЕВ, 28 дек — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
утвердил стратегию информационной безопасности государства, в которой информполитику России
определили как угрозу.
"Информационная политика Российской Федерации — угроза не только Украине
, но и другим демократическим государствам. Специальные информационные операции России направляются на ключевые демократические институции, в частности, избирательные, а специальные службы государства-агрессора пытаются усилить внутренние противоречия на Украине и в других демократических государствах", — говорится в документе.
Указано, что стратегия должна предотвращать распространение информации и проведение мероприятий, "популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти и их действия, создающие положительный образ государства-агрессора, оправдывающие или признающие правомерной оккупацию территории Украины, содержащие призывы к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины".
Ограничительные меры в документе названы эффективным механизмом мониторинга и ответственности за дезинформацию.
Кроме того, к угрозам причислено стремительное развитие социальных сетей на фоне низкого уровня медиаграмотности.
В стратегии предусмотрено усиление ответственности за распространение недостоверной информации, а также появление механизмов обнаружения, ограничения доступа и блокировки или удаления из украинского сегмента интернета информации, распространение которой ограничено или запрещено законом. Кроме того, предусмотрены меры по повышению уровня медиаграмотности и защите журналистов.
Украина
в январе 2015 года объявила Россию
"страной-агрессором". Запад поддержал Киев
и ввел антироссийские санкции. Москва
неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в преодолении кризиса в соседнем государстве.