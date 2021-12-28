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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211228/statsionar-1765866291.html
В стационарах от COVID-19 лечатся 126 тысяч человек, сообщил Мурашко
В стационарах от COVID-19 лечатся 126 тысяч человек, сообщил Мурашко - РИА Новости, 28.12.2021
В стационарах от COVID-19 лечатся 126 тысяч человек, сообщил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на лечении от коронавируса в стационарах сейчас находятся 126 тысяч человек, 17 тысяч - в тяжелом... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T16:41
2021-12-28T17:02
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
михаил мурашко
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на лечении от коронавируса в стационарах сейчас находятся 126 тысяч человек, 17 тысяч - в тяжелом состоянии, всего же болеют 547 тысяч пациентов."Сегодня на лечении находится в общей сложности 547 тысяч пациентов. Цифра изменилась в меньшую сторону за последнюю неделю, но хочу отметить, что последние три дня снижение замедлилось. Поэтому, конечно же, медицинская помочь большому количеству наших граждан по-прежнему нужна. Готовность к (ее) оказанию в новогодние праздники - для нас одна из важнейших задач", - сказал министр на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом."Хочу отметить, что в стационарах по-прежнему находится большое количество пациентов – сегодня это 126 тысяч человек, из них 17 тысяч пациентов находятся в тяжелом состоянии, 4,2 тысячи на аппаратах искусственной вентиляции легких", - заявил Мурашко.Для пациентов с коронавирусом в больницах России зарезервировано 28% коечного фонда, сообщил Михаил Мурашко."Мы поддерживаем систему (здравоохранения) в состоянии повышенной готовности: 28% коек у нас (в больницах) по-прежнему находятся в резерве (для пациентов с COVID-19)", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20211228/sputnik-1765834458.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, михаил мурашко, коронавирус в россии
16:41 28.12.2021 (обновлено: 17:02 28.12.2021)
 
В стационарах от COVID-19 лечатся 126 тысяч человек, сообщил Мурашко

Глава Минздрава Мурашко: в стационарах от COVID-19 лечатся 126 тысяч человек

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПалата интенсивной терапии во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Палата интенсивной терапии во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на лечении от коронавируса в стационарах сейчас находятся 126 тысяч человек, 17 тысяч - в тяжелом состоянии, всего же болеют 547 тысяч пациентов.
"Сегодня на лечении находится в общей сложности 547 тысяч пациентов. Цифра изменилась в меньшую сторону за последнюю неделю, но хочу отметить, что последние три дня снижение замедлилось. Поэтому, конечно же, медицинская помочь большому количеству наших граждан по-прежнему нужна. Готовность к (ее) оказанию в новогодние праздники - для нас одна из важнейших задач", - сказал министр на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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"Хочу отметить, что в стационарах по-прежнему находится большое количество пациентов – сегодня это 126 тысяч человек, из них 17 тысяч пациентов находятся в тяжелом состоянии, 4,2 тысячи на аппаратах искусственной вентиляции легких", - заявил Мурашко.
Для пациентов с коронавирусом в больницах России зарезервировано 28% коечного фонда, сообщил Михаил Мурашко.
"Мы поддерживаем систему (здравоохранения) в состоянии повышенной готовности: 28% коек у нас (в больницах) по-прежнему находятся в резерве (для пациентов с COVID-19)", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
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