16:41 28.12.2021 (обновлено: 17:02 28.12.2021)
В стационарах от COVID-19 лечатся 126 тысяч человек, сообщил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: в стационарах от COVID-19 лечатся 126 тысяч человек
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПалата интенсивной терапии во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на лечении от коронавируса в стационарах сейчас находятся 126 тысяч человек, 17 тысяч - в тяжелом состоянии, всего же болеют 547 тысяч пациентов.
"Сегодня на лечении находится в общей сложности 547 тысяч пациентов. Цифра изменилась в меньшую сторону за последнюю неделю, но хочу отметить, что последние три дня снижение замедлилось. Поэтому, конечно же, медицинская помочь большому количеству наших граждан по-прежнему нужна. Готовность к (ее) оказанию в новогодние праздники - для нас одна из важнейших задач", - сказал министр на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
"Хочу отметить, что в стационарах по-прежнему находится большое количество пациентов – сегодня это 126 тысяч человек, из них 17 тысяч пациентов находятся в тяжелом состоянии, 4,2 тысячи на аппаратах искусственной вентиляции легких", - заявил Мурашко.
Для пациентов с коронавирусом в больницах России зарезервировано 28% коечного фонда, сообщил Михаил Мурашко.
"Мы поддерживаем систему (здравоохранения) в состоянии повышенной готовности: 28% коек у нас (в больницах) по-прежнему находятся в резерве (для пациентов с COVID-19)", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.