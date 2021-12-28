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В Аргентине заявили, что США и ЕС лишили людей "Спутника V"
В Аргентине заявили, что США и ЕС лишили людей "Спутника V" - РИА Новости, 28.12.2021
В Аргентине заявили, что США и ЕС лишили людей "Спутника V"
США и ЕС, не использующие российский "Спутник V", лишили людей хорошей вакцины от коронавируса, считает аргентинский эпидемиолог Габриэла Пиовано. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T03:01
2021-12-28T03:01
в мире
буэнос-айрес (город)
сша
аргентина
the lancet
российский фонд прямых инвестиций
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 дек – РИА Новости. США и ЕС, не использующие российский "Спутник V", лишили людей хорошей вакцины от коронавируса, считает аргентинский эпидемиолог Габриэла Пиовано."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении " Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
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в мире, буэнос-айрес (город), сша, аргентина, the lancet, российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
03:01 28.12.2021
 
В Аргентине заявили, что США и ЕС лишили людей "Спутника V"

Аргентинский врач Пиовано: не применяющие "Спутник" США и ЕС лишили людей хорошей вакцины

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 дек – РИА Новости. США и ЕС, не использующие российский "Спутник V", лишили людей хорошей вакцины от коронавируса, считает аргентинский эпидемиолог Габриэла Пиовано.
"США и ЕС без "Спутника V" лишили своих граждан очень хорошей вакцины", - приводит слова специалиста газета Perfil.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении " Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
Вчера, 18:40Распространение коронавируса
Лавров обсудил с главой ВОЗ вопросы регистрации "Спутника V"
 
В миреБуэнос-Айрес (город)СШААргентинаThe LancetРоссийский фонд прямых инвестицийКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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