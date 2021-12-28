https://ria.ru/20211228/sputnikv-1765750002.html

В Аргентине заявили, что США и ЕС лишили людей "Спутника V"

В Аргентине заявили, что США и ЕС лишили людей "Спутника V" - РИА Новости, 28.12.2021

В Аргентине заявили, что США и ЕС лишили людей "Спутника V"

США и ЕС, не использующие российский "Спутник V", лишили людей хорошей вакцины от коронавируса, считает аргентинский эпидемиолог Габриэла Пиовано. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T03:01

2021-12-28T03:01

2021-12-28T03:01

в мире

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сша

аргентина

the lancet

российский фонд прямых инвестиций

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 дек – РИА Новости. США и ЕС, не использующие российский "Спутник V", лишили людей хорошей вакцины от коронавируса, считает аргентинский эпидемиолог Габриэла Пиовано."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи. Данные о применении " Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.

https://ria.ru/20211227/sputnik-1765710803.html

буэнос-айрес (город)

сша

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в мире, буэнос-айрес (город), сша, аргентина, the lancet, российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"