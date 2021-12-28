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Лавров призвал добиваться дальнейшего сплочения русского мира
Лавров призвал добиваться дальнейшего сплочения русского мира - РИА Новости, 28.12.2021
Лавров призвал добиваться дальнейшего сплочения русского мира
Нужно добиваться дальнейшего сплочения русского мира, налаживания связей с диаспорой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T11:21
2021-12-28T11:21
2021-12-28T11:29
россия
в мире
общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Нужно добиваться дальнейшего сплочения русского мира, налаживания связей с диаспорой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы должны добиваться дальнейшего сплочения русского мира", - сказал он, выступая на заседании комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.По его словам, также необходимо обеспечивать "развитие связей между исторической коренной Россией и нашими диаспорами".
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россия, в мире, общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
11:21 28.12.2021 (обновлено: 11:29 28.12.2021)
Лавров призвал добиваться дальнейшего сплочения русского мира
Глава МИД Лавров: нужно добиваться сплочения русского мира, налаживания связей с диаспорой