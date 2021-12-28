https://ria.ru/20211228/spch-1765824993.html

В СПЧ прокомментировали решение суда о ликвидации "Мемориала"*

В СПЧ прокомментировали решение суда о ликвидации "Мемориала"* - РИА Новости, 28.12.2021

В СПЧ прокомментировали решение суда о ликвидации "Мемориала"*

Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выскажут озабоченность решением суда по ликвидации международного... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:03

2021-12-28T14:03

2021-12-28T14:17

мемориал

совет по правам человека при президенте рф (спч)

ссср

москва

генеральная прокуратура рф

александр точенов

правозащитный центр "мемориал"

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выскажут озабоченность решением суда по ликвидации международного "Мемориала"* (признан иноагентом), продолжат работу с законодателями по совершенствованию положений об иноагентах, заявил РИА Новости секретарь СПЧ Александр Точенов.Верховный суд РФ сегодня по иску Генпрокуратуры постановил ликвидировать международное общество "Мемориал"*. Защита обжалует это решение."Это несколько печальная новость. Думаю, надо юристам подавать в суд и идти дальше, потому что озабоченность Совета однозначно будет высказана, и я думаю, что коллеги выскажутся на эту тему также", - сказал Точенов.Он подчеркнул, что "Мемориал"* - важная организация, которая поддерживает историческую память. "Потому что наша история, она разноплановая, нужно знать ее всю, ее нужно сохранять", - подчеркнул собеседник.Впрочем, "Мемориал"* допускал нарушения российского законодательства, напомнил он."Нарушения у них были согласно действующему законодательству. Да, мы будем, как Совет, продолжать работать с законодателями, эта наша позиция уже была высказана, по регулированию и совершенствованию законодательства об иностранных агентах, потому что не все там однозначно", - добавил Точенов.В ноябре Генпрокуратура и прокуратура Москвы направили заявления о ликвидации двух структур организации: одно - в Верховный суд о ликвидации "Международного мемориала"*, другое - в Мосгорсуд против правозащитного центра "Мемориал"*(рассмотрение назначено на завтра, 29 декабря).В качестве аргументов ведомство сослалось на систематическое неуказание статуса иноагента обеими организациями. Кроме того, эксперты прокуратуры выявили в деятельности ПЦ оправдание террористических и экстремистских организаций.По оценке прокуратуры, международный "Мемориал"* искажает память о Великой Отечественной войне и "создает лживый образ СССР как террористического государства".Юристы "Мемориала"* в свою очередь просили не применять такую строгую меру, как ликвидация, отметив, что уже получили и оплатили штрафы за нарушения.Они приобщили международные награды, полученные "Мемориалом"*, изданные им книги, обращения граждан в защиту. Адвокаты указывали, что организация уже приспособилась к требованиям закона и давно не допускала публикаций без маркировки, соответствующие метки стоят даже на визитках руководителей.Международный "Мемориал"* занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал"* — "юридическим консультированием, помощью беженцам и политзаключенным". Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.*Организация признана в России иностранным агентом

https://radiosputnik.ria.ru/20211228/memorial-1765818219.html

https://ria.ru/20211223/memorial-1765078589.html

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мемориал, совет по правам человека при президенте рф (спч), ссср, москва, генеральная прокуратура рф, александр точенов, правозащитный центр "мемориал", россия