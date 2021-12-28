Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211228/snizhenie-1765869035.html
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 28.12.2021
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России
В России за последние семь недель тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом не прекращается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T16:50
2021-12-28T17:16
россия
коронавирус в россии
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763726104_0:81:3119:1835_1920x0_80_0_0_331af2f4e7bef8972720bbb4a218f5a6.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В России за последние семь недель тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом не прекращается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В нашей стране за последние семь недель тенденция к снижению (заболеваемости коронавирусом) не прекращается. Показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил 118,17 на 100 тысяч населения, что на 11,2% ниже, чем на неделе предыдущей", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Заболеваемость коронавирусом в РФ на 11,3% ниже по сравнению с прошлой неделей, заявила Попова."Показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил 118,17 на 100 тысяч населения, что на 11,3% ниже, чем на неделе предыдущей, то есть 50-й", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в 76 регионах России, заявила Анна Попова."В структуре заболеваемости 23,6% случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область и 76,7% - на другие субъекты Российской Федерации. В динамике развития регионов страны по итогам 51-й недели отмечается рост заболеваемости только в двух субъектах, отсутствие значимой динамики - в 7, и снижение заболеваемости - в 76 субъектах РФ", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Снижение заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах, добавила она.В регионах, где привито максимально количество населения, эпидемиологическая ситуация в разы спокойнее, заявила Анна Попова."Еще раз хочу обратить внимание на важность вакцинации и своевременной ревакцинации против новой коронавирусной инфекции, потому что именно это является залогом стабильности и залогом того, что вы избежите осложнений и серьезных проблем со здоровьем. Хочу сказать, что в тех субъектах, где привито максимальное количество населения, эпидситуация выглядит гораздо более стабильно и проходит более спокойно", - сказала Попова в ходе заседания президиума Координационного совета по коронавирусу.Она также добавила, что в Севастополе уровень коллективного иммунитета превысил 90%, что "позволяет сегодня отменить ряд ограничений в субъекте".
https://ria.ru/20211228/sputnik-1765834458.html
https://ria.ru/20211228/vaktsina-1765870307.html
https://ria.ru/20211228/gripp-1765874373.html
россия
санкт-петербург
севастополь
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763726104_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_261e088d88bd84903264fa4d11099f28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, коронавирус в россии, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, санкт-петербург, севастополь, московская область (подмосковье), москва
16:50 28.12.2021 (обновлено: 17:16 28.12.2021)
 
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Попова: заболеваемость COVID-19 снижается в течение семи недель

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинский работник выдает сертификат о вакцинации от COVID-19
Медицинский работник выдает сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В России за последние семь недель тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом не прекращается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В нашей стране за последние семь недель тенденция к снижению (заболеваемости коронавирусом) не прекращается. Показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил 118,17 на 100 тысяч населения, что на 11,2% ниже, чем на неделе предыдущей", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
14:41РФПИ против Covid 19
"Спутник V" нейтрализует омикрон-штамм коронавируса, заявил Путин
Заболеваемость коронавирусом в РФ на 11,3% ниже по сравнению с прошлой неделей, заявила Попова.
"Показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил 118,17 на 100 тысяч населения, что на 11,3% ниже, чем на неделе предыдущей, то есть 50-й", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Пациент ожидает приема врача в больнице - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
16:54Распространение коронавируса
Более 60 процентов пожилых россиян привились от COVID-19, заявил Мурашко
Снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в 76 регионах России, заявила Анна Попова.
"В структуре заболеваемости 23,6% случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область и 76,7% - на другие субъекты Российской Федерации. В динамике развития регионов страны по итогам 51-й недели отмечается рост заболеваемости только в двух субъектах, отсутствие значимой динамики - в 7, и снижение заболеваемости - в 76 субъектах РФ", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Снижение заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах, добавила она.
Ртутный градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
17:11
Попова заявила о стабилизации ситуации с гриппом в России
В регионах, где привито максимально количество населения, эпидемиологическая ситуация в разы спокойнее, заявила Анна Попова.
"Еще раз хочу обратить внимание на важность вакцинации и своевременной ревакцинации против новой коронавирусной инфекции, потому что именно это является залогом стабильности и залогом того, что вы избежите осложнений и серьезных проблем со здоровьем. Хочу сказать, что в тех субъектах, где привито максимальное количество населения, эпидситуация выглядит гораздо более стабильно и проходит более спокойно", - сказала Попова в ходе заседания президиума Координационного совета по коронавирусу.
Она также добавила, что в Севастополе уровень коллективного иммунитета превысил 90%, что "позволяет сегодня отменить ряд ограничений в субъекте".
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаРоссияКоронавирус в РоссииОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирус COVID-19Санкт-ПетербургСевастопольМосковская область (Подмосковье)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Байден прокомментировал возможную встречу с Путиным
02:00На Украине назвали санкции против каналов "глумлением над свободой слова"
01:55В Раде заявили об отсутствии причин для санкций против украинских каналов
01:15Эксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопления
01:11Главный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия рака
01:02Госдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*
00:56Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцев
00:49При взрыве в украинской больнице погибли два человека
00:42Мигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими данными
00:40Новак назвал причины газового кризиса в Европе
00:39Минздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинации
00:30Вступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантов
00:27Некоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотики
00:21Президент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школы
00:12Президент Эстонии заявил о готовности встретиться с Путиным
00:05Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19
23:52Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревности
23:44Дипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и Запада
23:43Почти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане
23:36В Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спор
Лента новостейМолния
Байден прокомментировал возможную встречу с ПутинымНа Украине назвали санкции против каналов "глумлением над свободой слова"В Раде заявили об отсутствии причин для санкций против украинских каналовЭксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопленияГлавный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия ракаГосдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцевПри взрыве в украинской больнице погибли два человекаМигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими даннымиНовак назвал причины газового кризиса в ЕвропеМинздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинацииВступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантовНекоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотикиПрезидент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школыПрезидент Эстонии заявил о готовности встретиться с ПутинымМинздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревностиДипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и ЗападаПочти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в СуданеВ Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спор