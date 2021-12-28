https://ria.ru/20211228/snizhenie-1765869035.html
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 28.12.2021
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России
В России за последние семь недель тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом не прекращается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T16:50
2021-12-28T16:50
2021-12-28T17:16
россия
коронавирус в россии
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В России за последние семь недель тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом не прекращается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В нашей стране за последние семь недель тенденция к снижению (заболеваемости коронавирусом) не прекращается. Показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил 118,17 на 100 тысяч населения, что на 11,2% ниже, чем на неделе предыдущей", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Заболеваемость коронавирусом в РФ на 11,3% ниже по сравнению с прошлой неделей, заявила Попова."Показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил 118,17 на 100 тысяч населения, что на 11,3% ниже, чем на неделе предыдущей, то есть 50-й", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в 76 регионах России, заявила Анна Попова."В структуре заболеваемости 23,6% случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область и 76,7% - на другие субъекты Российской Федерации. В динамике развития регионов страны по итогам 51-й недели отмечается рост заболеваемости только в двух субъектах, отсутствие значимой динамики - в 7, и снижение заболеваемости - в 76 субъектах РФ", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Снижение заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах, добавила она.В регионах, где привито максимально количество населения, эпидемиологическая ситуация в разы спокойнее, заявила Анна Попова."Еще раз хочу обратить внимание на важность вакцинации и своевременной ревакцинации против новой коронавирусной инфекции, потому что именно это является залогом стабильности и залогом того, что вы избежите осложнений и серьезных проблем со здоровьем. Хочу сказать, что в тех субъектах, где привито максимальное количество населения, эпидситуация выглядит гораздо более стабильно и проходит более спокойно", - сказала Попова в ходе заседания президиума Координационного совета по коронавирусу.Она также добавила, что в Севастополе уровень коллективного иммунитета превысил 90%, что "позволяет сегодня отменить ряд ограничений в субъекте".
https://ria.ru/20211228/sputnik-1765834458.html
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россия, коронавирус в россии, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, санкт-петербург, севастополь, московская область (подмосковье), москва
16:50 28.12.2021 (обновлено: 17:16 28.12.2021)
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России
Глава Роспотребнадзора Попова: заболеваемость COVID-19 снижается в течение семи недель
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
В России
за последние семь недель тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом не прекращается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
.
"В нашей стране за последние семь недель тенденция к снижению (заболеваемости коронавирусом) не прекращается. Показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил 118,17 на 100 тысяч населения, что на 11,2% ниже, чем на неделе предыдущей", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Заболеваемость коронавирусом в РФ на 11,3% ниже по сравнению с прошлой неделей, заявила Попова.
"Показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил 118,17 на 100 тысяч населения, что на 11,3% ниже, чем на неделе предыдущей, то есть 50-й", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в 76 регионах России, заявила Анна Попова.
"В структуре заболеваемости 23,6% случаев приходится на Москву
, Санкт-Петербург
и Московскую область
и 76,7% - на другие субъекты Российской Федерации. В динамике развития регионов страны по итогам 51-й недели отмечается рост заболеваемости только в двух субъектах, отсутствие значимой динамики - в 7, и снижение заболеваемости - в 76 субъектах РФ", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Снижение заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах, добавила она.
В регионах, где привито максимально количество населения, эпидемиологическая ситуация в разы спокойнее, заявила Анна Попова.
"Еще раз хочу обратить внимание на важность вакцинации и своевременной ревакцинации против новой коронавирусной инфекции, потому что именно это является залогом стабильности и залогом того, что вы избежите осложнений и серьезных проблем со здоровьем. Хочу сказать, что в тех субъектах, где привито максимальное количество населения, эпидситуация выглядит гораздо более стабильно и проходит более спокойно", - сказала Попова в ходе заседания президиума Координационного совета по коронавирусу.
Она также добавила, что в Севастополе
уровень коллективного иммунитета превысил 90%, что "позволяет сегодня отменить ряд ограничений в субъекте".