https://ria.ru/20211228/snizhenie-1765869035.html

Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России

Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 28.12.2021

Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России

В России за последние семь недель тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом не прекращается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T16:50

2021-12-28T16:50

2021-12-28T17:16

россия

коронавирус в россии

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763726104_0:81:3119:1835_1920x0_80_0_0_331af2f4e7bef8972720bbb4a218f5a6.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В России за последние семь недель тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом не прекращается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В нашей стране за последние семь недель тенденция к снижению (заболеваемости коронавирусом) не прекращается. Показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил 118,17 на 100 тысяч населения, что на 11,2% ниже, чем на неделе предыдущей", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Заболеваемость коронавирусом в РФ на 11,3% ниже по сравнению с прошлой неделей, заявила Попова."Показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил 118,17 на 100 тысяч населения, что на 11,3% ниже, чем на неделе предыдущей, то есть 50-й", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в 76 регионах России, заявила Анна Попова."В структуре заболеваемости 23,6% случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область и 76,7% - на другие субъекты Российской Федерации. В динамике развития регионов страны по итогам 51-й недели отмечается рост заболеваемости только в двух субъектах, отсутствие значимой динамики - в 7, и снижение заболеваемости - в 76 субъектах РФ", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Снижение заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах, добавила она.В регионах, где привито максимально количество населения, эпидемиологическая ситуация в разы спокойнее, заявила Анна Попова."Еще раз хочу обратить внимание на важность вакцинации и своевременной ревакцинации против новой коронавирусной инфекции, потому что именно это является залогом стабильности и залогом того, что вы избежите осложнений и серьезных проблем со здоровьем. Хочу сказать, что в тех субъектах, где привито максимальное количество населения, эпидситуация выглядит гораздо более стабильно и проходит более спокойно", - сказала Попова в ходе заседания президиума Координационного совета по коронавирусу.Она также добавила, что в Севастополе уровень коллективного иммунитета превысил 90%, что "позволяет сегодня отменить ряд ограничений в субъекте".

https://ria.ru/20211228/sputnik-1765834458.html

https://ria.ru/20211228/vaktsina-1765870307.html

https://ria.ru/20211228/gripp-1765874373.html

россия

санкт-петербург

севастополь

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, коронавирус в россии, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, санкт-петербург, севастополь, московская область (подмосковье), москва