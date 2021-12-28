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В ЛНР заявили о прибытии украинских снайперов на линию соприкосновения

В ЛНР заявили о прибытии украинских снайперов на линию соприкосновения - РИА Новости, 28.12.2021

В ЛНР заявили о прибытии украинских снайперов на линию соприкосновения

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировала прибытие снайперов украинских силовиков в район подконтрольного Киеву... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T16:27

2021-12-28T16:27

2021-12-28T16:27

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киев

вооруженные силы украины

луганская народная республика

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ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) зафиксировала прибытие снайперов украинских силовиков в район подконтрольного Киеву села Новозвановка, расположенного у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам во вторник офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Антон Микужис."На передовые позиции подразделений 3-го батальона 24-й бригады (ВС Украины – ред.) в район населенного пункта Новозвановка зафиксировано прибытие трех снайперских пар из разведывательной роты соединения", - сказал Микужис.По его словам, Народная милиция ЛНР не исключает, что на данном участке украинские силовики готовят провокации."Хочу обратить внимание, что подразделения Народной милиции ЛНР ведут постоянное наблюдение за противником и любые агрессивные действия украинских боевиков незамедлительно будут пресечены", - дополнил офицер пресс-службы.

https://ria.ru/20211227/lnr-1765728815.html

киев

луганская народная республика

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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр