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В Мурманске ребенок получил ожоги во время купания
В Мурманске ребенок получил ожоги во время купания - РИА Новости, 28.12.2021
В Мурманске ребенок получил ожоги во время купания
Следователи в Мурманске возбудили уголовное дело по факту получения ожогов полуторагодовалым ребенком, которого купал сожитель матери, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T15:39
2021-12-28T15:39
2021-12-28T15:39
происшествия
мурманск
следственный комитет россии (ск рф)
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МУРМАНСК, 28 дек - РИА Новости. Следователи в Мурманске возбудили уголовное дело по факту получения ожогов полуторагодовалым ребенком, которого купал сожитель матери, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ."Следственным отделом по городу Мурманск возбуждено уголовное дело по факту получения ребенком 2020 года рождения травм в виде термических ожогов по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего - ред.)", - говорится в сообщении.Максимальное наказание по этой статье УК РФ - лишение свободы на срок до десяти лет.Отмечается, что в настоящее время мальчик находится в медицинском учреждении, ему оказывается необходимая помощь. "Установлено, что ожоги ребенок получил, когда его купал сожитель его матери", - добавили в ведомстве.Следствием устанавливаются все обстоятельства получения травм ребенком.
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происшествия, мурманск, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
В Мурманске ребенок получил ожоги во время купания
СК возбудил дело после получения ребенком ожогов во время купания
МУРМАНСК, 28 дек - РИА Новости.
Следователи в Мурманске
возбудили уголовное дело по факту получения ожогов полуторагодовалым ребенком, которого купал сожитель матери, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ
.
"Следственным отделом по городу Мурманск возбуждено уголовное дело по факту получения ребенком 2020 года рождения травм в виде термических ожогов по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего - ред.)", - говорится в сообщении.
Максимальное наказание по этой статье УК РФ - лишение свободы на срок до десяти лет.
Отмечается, что в настоящее время мальчик находится в медицинском учреждении, ему оказывается необходимая помощь. "Установлено, что ожоги ребенок получил, когда его купал сожитель его матери", - добавили в ведомстве.
Следствием устанавливаются все обстоятельства получения травм ребенком.