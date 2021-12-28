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В Оренбуржье врачей заподозрили в растратах при поставках кислорода

В Оренбуржье врачей заподозрили в растратах при поставках кислорода - РИА Новости, 28.12.2021

В Оренбуржье врачей заподозрили в растратах при поставках кислорода

Следственные органы Оренбуржья заподозрили руководство больницы скорой помощи Новотроицка в растрате и превышении полномочий при поставке кислорода в... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T10:57

2021-12-28T10:57

2021-12-28T12:53

происшествия

уральская сталь

новотроицк

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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УФА, 28 дек - РИА Новости. Следственные органы Оренбуржья заподозрили руководство больницы скорой помощи Новотроицка в растрате и превышении полномочий при поставке кислорода в учреждение, сообщает СУСК РФ по региону."Руководство больницы скорой помощи Новотроицка, зная, что между учреждением и АО "Уральская Сталь" заключен договор безвозмездной передачи 678 тонн кислорода жидкого медицинского, полностью покрывающих потребность больницы, заключили 31 договор поставки 186 тонн кислорода, общей стоимостью 2 миллиона 876 тысяч рублей и в период с 13 по 27 октября 2021 года перечислили на счета коммерческой организации указанную сумму", - говорится в сообщении.Следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ "растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения" и "злоупотребление должностными полномочиями"."Следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России проведены обыски и выемки, изъяты интересующие следствие предметы и документы, производятся другие следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию", - сообщает СУСК.В пресс-службе правительства области РИА Новости рассказали, что оперативно-следственные мероприятия проводились в рамках одного дела на базе нескольких организаций Оренбургской области. "В частности, проверки прошли в больнице скорой медицинской помощи Новотроицка и минпромэнерго региона", - отметили в правительстве."При этом минпромэнерго не является участником хозяйственных связей, не имеет каких-либо договорных отношений с производителями и потребителями медицинского кислорода, не участвует в контрактной системе по данному направлению закупок. Все необходимые документы, которыми располагает ведомство, были переданы по запросам", - рассказали в правительстве региона, добавив, что ведомство работало и продолжает работать в штатном режиме.

https://ria.ru/20211221/uvolnenie-1764797240.html

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происшествия, уральская сталь, новотроицк, следственный комитет россии (ск рф), россия