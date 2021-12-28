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В Оренбуржье врачей заподозрили в растратах при поставках кислорода
В Оренбуржье врачей заподозрили в растратах при поставках кислорода - РИА Новости, 28.12.2021
В Оренбуржье врачей заподозрили в растратах при поставках кислорода
Следственные органы Оренбуржья заподозрили руководство больницы скорой помощи Новотроицка в растрате и превышении полномочий при поставке кислорода в... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T10:57
2021-12-28T12:53
происшествия
уральская сталь
новотроицк
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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УФА, 28 дек - РИА Новости. Следственные органы Оренбуржья заподозрили руководство больницы скорой помощи Новотроицка в растрате и превышении полномочий при поставке кислорода в учреждение, сообщает СУСК РФ по региону."Руководство больницы скорой помощи Новотроицка, зная, что между учреждением и АО "Уральская Сталь" заключен договор безвозмездной передачи 678 тонн кислорода жидкого медицинского, полностью покрывающих потребность больницы, заключили 31 договор поставки 186 тонн кислорода, общей стоимостью 2 миллиона 876 тысяч рублей и в период с 13 по 27 октября 2021 года перечислили на счета коммерческой организации указанную сумму", - говорится в сообщении.Следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ "растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения" и "злоупотребление должностными полномочиями"."Следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России проведены обыски и выемки, изъяты интересующие следствие предметы и документы, производятся другие следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию", - сообщает СУСК.В пресс-службе правительства области РИА Новости рассказали, что оперативно-следственные мероприятия проводились в рамках одного дела на базе нескольких организаций Оренбургской области. "В частности, проверки прошли в больнице скорой медицинской помощи Новотроицка и минпромэнерго региона", - отметили в правительстве."При этом минпромэнерго не является участником хозяйственных связей, не имеет каких-либо договорных отношений с производителями и потребителями медицинского кислорода, не участвует в контрактной системе по данному направлению закупок. Все необходимые документы, которыми располагает ведомство, были переданы по запросам", - рассказали в правительстве региона, добавив, что ведомство работало и продолжает работать в штатном режиме.
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происшествия, уральская сталь, новотроицк, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:57 28.12.2021 (обновлено: 12:53 28.12.2021)
 
В Оренбуржье врачей заподозрили в растратах при поставках кислорода

Руководство больницы скорой в Оренбуржье заподозрили в растратах при поставках кислорода

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник на территории кислородной станции в Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больницы
Медицинский сотрудник на территории кислородной станции в Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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УФА, 28 дек - РИА Новости. Следственные органы Оренбуржья заподозрили руководство больницы скорой помощи Новотроицка в растрате и превышении полномочий при поставке кислорода в учреждение, сообщает СУСК РФ по региону.
"Руководство больницы скорой помощи Новотроицка, зная, что между учреждением и АО "Уральская Сталь" заключен договор безвозмездной передачи 678 тонн кислорода жидкого медицинского, полностью покрывающих потребность больницы, заключили 31 договор поставки 186 тонн кислорода, общей стоимостью 2 миллиона 876 тысяч рублей и в период с 13 по 27 октября 2021 года перечислили на счета коммерческой организации указанную сумму", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям УК РФ "растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения" и "злоупотребление должностными полномочиями".
"Следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России проведены обыски и выемки, изъяты интересующие следствие предметы и документы, производятся другие следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию", - сообщает СУСК.
В пресс-службе правительства области РИА Новости рассказали, что оперативно-следственные мероприятия проводились в рамках одного дела на базе нескольких организаций Оренбургской области. "В частности, проверки прошли в больнице скорой медицинской помощи Новотроицка и минпромэнерго региона", - отметили в правительстве.
"При этом минпромэнерго не является участником хозяйственных связей, не имеет каких-либо договорных отношений с производителями и потребителями медицинского кислорода, не участвует в контрактной системе по данному направлению закупок. Все необходимые документы, которыми располагает ведомство, были переданы по запросам", - рассказали в правительстве региона, добавив, что ведомство работало и продолжает работать в штатном режиме.
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ПроисшествияУральская СтальНовотроицкСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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