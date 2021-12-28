https://ria.ru/20211228/sk-1765772553.html

В Волгоградской области три человека погибли от отравления угарным газом

В Волгоградской области три человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 28.12.2021

В Волгоградской области три человека погибли от отравления угарным газом

Двое мужчин и женщина погибли, отравившись угарным газом из-за неисправности газового котла в городе Фролово Волгоградской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T10:29

2021-12-28T10:29

2021-12-28T10:29

происшествия

фролово

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ВОЛГОГРАД, 28 дек - РИА Новости. Двое мужчин и женщина погибли, отравившись угарным газом из-за неисправности газового котла в городе Фролово Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.По информации ведомства, тела были обнаружены в понедельник в частном доме.Отмечается, что утечка газа произошла во время работы газового котла.По информации СК, возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц".

https://ria.ru/20211227/otravlenie-1765591697.html

фролово

волгоградская область

россия

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2021

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происшествия, фролово, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия