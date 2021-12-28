https://ria.ru/20211228/siriya-1765863381.html

В Минобороны назвали сроки начала реставрации арки в Пальмире

В Минобороны назвали сроки начала реставрации арки в Пальмире - РИА Новости, 28.12.2021

В Минобороны назвали сроки начала реставрации арки в Пальмире

Восстановление Триумфальной арки в древнейшем городе Сирии Пальмире стартует в следующем году, техническая оценка состояния объекта уже проведена, сообщил... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T16:31

2021-12-28T16:31

2021-12-28T16:34

сирия

юнеско

русское географическое общество

российская академия наук

михаил мизинцев

пальмира

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151595/37/1515953727_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_d16aee0bdb2c3050422442286266681d.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Восстановление Триумфальной арки в древнейшем городе Сирии Пальмире стартует в следующем году, техническая оценка состояния объекта уже проведена, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев."Особое внимание в совместной работе уделяется воссозданию объектов, представляющих историческую и культурную ценность. Так, в ходе совместного заседания штабов инициирован грандиозный исторический проект международного масштаба по реставрации Триумфальной арки Пальмиры, взорванной террористами осенью 2015 года, практическая реализация которого начинается с 2022 года", - сказал Мизинцев во вторник на презентации проекта.Проект реализуется под эгидой Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" с участием министерства обороны РФ, Центра спасательной археологии (ЦСА) Института истории материальной культуры РАН, а также других научных организаций."Все работы проводятся с привлечением сирийских коллег и местного населения", - отметил Мизинцев.По его словам, в рамках проекта ЦСА уже выполнены необходимые подготовительные мероприятия."Проведена работа по технической оценке состояния разрушенных элементов арки, выполнены необходимые геологические изыскания, определены объем, состав сил и средств для предстоящих работ", - сказал Мизинцев.При этом он отметил, что авиационные перевозки, транспортное обеспечение, а также ряд логистических и охранных мероприятий в рамках проекта выполняются силами Минобороны России."Все проводимые совместные мероприятия направлены на укрепление российско-сирийских отношений, углубление культурных и экономических связей между российским и сирийским народами, а также демонстрируют растущее лидерство России в сирийском урегулировании", - сказал Мизинцев.Пальмира (Тадмор) - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, город был основан библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ*, захватив город в мае 2015 года, разрушили несколько древнейших памятников, включая Триумфальную арку, статую Льва Аллата, храм Баалшамина и самое большое сооружение города - храм Бэла, построенный при императоре Тиберии в 32 году н. э.Департамент древностей и музеев Сирии и российский "Центр камня" 12 ноября 2020 года подписали меморандум о восстановлении триумфальной арки в древней Пальмире.*Организация признана в России террористической и запрещена

https://ria.ru/20211220/palmira-1764510137.html

https://ria.ru/20211125/palmira-1760767038.html

сирия

пальмира

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сирия, юнеско, русское географическое общество, российская академия наук, михаил мизинцев, пальмира, россия