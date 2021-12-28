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В Минобороны назвали сроки начала реставрации арки в Пальмире
В Минобороны назвали сроки начала реставрации арки в Пальмире - РИА Новости, 28.12.2021
В Минобороны назвали сроки начала реставрации арки в Пальмире
Восстановление Триумфальной арки в древнейшем городе Сирии Пальмире стартует в следующем году, техническая оценка состояния объекта уже проведена, сообщил... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T16:31
2021-12-28T16:34
сирия
юнеско
русское географическое общество
российская академия наук
михаил мизинцев
пальмира
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Восстановление Триумфальной арки в древнейшем городе Сирии Пальмире стартует в следующем году, техническая оценка состояния объекта уже проведена, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев."Особое внимание в совместной работе уделяется воссозданию объектов, представляющих историческую и культурную ценность. Так, в ходе совместного заседания штабов инициирован грандиозный исторический проект международного масштаба по реставрации Триумфальной арки Пальмиры, взорванной террористами осенью 2015 года, практическая реализация которого начинается с 2022 года", - сказал Мизинцев во вторник на презентации проекта.Проект реализуется под эгидой Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" с участием министерства обороны РФ, Центра спасательной археологии (ЦСА) Института истории материальной культуры РАН, а также других научных организаций."Все работы проводятся с привлечением сирийских коллег и местного населения", - отметил Мизинцев.По его словам, в рамках проекта ЦСА уже выполнены необходимые подготовительные мероприятия."Проведена работа по технической оценке состояния разрушенных элементов арки, выполнены необходимые геологические изыскания, определены объем, состав сил и средств для предстоящих работ", - сказал Мизинцев.При этом он отметил, что авиационные перевозки, транспортное обеспечение, а также ряд логистических и охранных мероприятий в рамках проекта выполняются силами Минобороны России."Все проводимые совместные мероприятия направлены на укрепление российско-сирийских отношений, углубление культурных и экономических связей между российским и сирийским народами, а также демонстрируют растущее лидерство России в сирийском урегулировании", - сказал Мизинцев.Пальмира (Тадмор) - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, город был основан библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ*, захватив город в мае 2015 года, разрушили несколько древнейших памятников, включая Триумфальную арку, статую Льва Аллата, храм Баалшамина и самое большое сооружение города - храм Бэла, построенный при императоре Тиберии в 32 году н. э.Департамент древностей и музеев Сирии и российский "Центр камня" 12 ноября 2020 года подписали меморандум о восстановлении триумфальной арки в древней Пальмире.*Организация признана в России террористической и запрещена
https://ria.ru/20211220/palmira-1764510137.html
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сирия, юнеско, русское географическое общество, российская академия наук, михаил мизинцев, пальмира, россия
16:31 28.12.2021 (обновлено: 16:34 28.12.2021)
 
В Минобороны назвали сроки начала реставрации арки в Пальмире

Минобороны: восстановление Триумфальной арки в Пальмире стартует в следующем году

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкДревняя Пальмира на закате
Древняя Пальмира на закате - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Восстановление Триумфальной арки в древнейшем городе Сирии Пальмире стартует в следующем году, техническая оценка состояния объекта уже проведена, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
"Особое внимание в совместной работе уделяется воссозданию объектов, представляющих историческую и культурную ценность. Так, в ходе совместного заседания штабов инициирован грандиозный исторический проект международного масштаба по реставрации Триумфальной арки Пальмиры, взорванной террористами осенью 2015 года, практическая реализация которого начинается с 2022 года", - сказал Мизинцев во вторник на презентации проекта.
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Проект реализуется под эгидой Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" с участием министерства обороны РФ, Центра спасательной археологии (ЦСА) Института истории материальной культуры РАН, а также других научных организаций.
"Все работы проводятся с привлечением сирийских коллег и местного населения", - отметил Мизинцев.
По его словам, в рамках проекта ЦСА уже выполнены необходимые подготовительные мероприятия.
"Проведена работа по технической оценке состояния разрушенных элементов арки, выполнены необходимые геологические изыскания, определены объем, состав сил и средств для предстоящих работ", - сказал Мизинцев.
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При этом он отметил, что авиационные перевозки, транспортное обеспечение, а также ряд логистических и охранных мероприятий в рамках проекта выполняются силами Минобороны России.
"Все проводимые совместные мероприятия направлены на укрепление российско-сирийских отношений, углубление культурных и экономических связей между российским и сирийским народами, а также демонстрируют растущее лидерство России в сирийском урегулировании", - сказал Мизинцев.
Пальмира (Тадмор) - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, город был основан библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ*, захватив город в мае 2015 года, разрушили несколько древнейших памятников, включая Триумфальную арку, статую Льва Аллата, храм Баалшамина и самое большое сооружение города - храм Бэла, построенный при императоре Тиберии в 32 году н. э.
Департамент древностей и музеев Сирии и российский "Центр камня" 12 ноября 2020 года подписали меморандум о восстановлении триумфальной арки в древней Пальмире.
*Организация признана в России террористической и запрещена
 
СирияЮНЕСКОРусское географическое обществоРоссийская академия наукМихаил МизинцевПальмираРоссия
 
 
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