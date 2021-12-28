https://ria.ru/20211228/shkoly-1765761886.html

Правительство направит почти 92 миллиарда рублей на ремонт и оснащение школ

Правительство направит почти 92 миллиарда рублей на ремонт и оснащение школ - РИА Новости, 28.12.2021

Правительство направит почти 92 миллиарда рублей на ремонт и оснащение школ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 80 регионам РФ почти 92 миллиардов рублей на ремонт и оснащение школ, сообщает... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T09:08

2021-12-28T09:08

2021-12-28T09:54

общество

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михаил мишустин

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 80 регионам РФ почти 92 миллиардов рублей на ремонт и оснащение школ, сообщает пресс-служба кабмина."В ближайшие два года на капитальный ремонт и оснащение школ современным оборудованием из федерального бюджета будет направлено более 91,6 миллиарда рублей. За счет этих средств будут обновлены более двух тысяч учебных заведений страны. Распоряжение о распределении субсидий между регионами подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что средства получат 80 регионов, список первоочередных объектов капремонта был сформирован на основе их заявок."В некоторых субъектах понадобится провести работы в одной-двух школах, в других – счет идет на десятки. Федеральные субсидии на эти цели будут поступать на принципах софинансирования", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что работа ведется в рамках госпрограммы "Развитие образования".

https://ria.ru/20211220/sluzhby-1764632174.html

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общество, правительство рф, михаил мишустин, россия