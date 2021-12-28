https://ria.ru/20211228/sanktsii-1765892406.html

Премьер Белоруссии заявил о готовности ответить на санкции Запада

Премьер Белоруссии заявил о готовности ответить на санкции Запада - РИА Новости, 28.12.2021

Премьер Белоруссии заявил о готовности ответить на санкции Запада

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск будет готов к ответным мерам, если санкционная конфронтация со стороны Запада не прекратится. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T18:27

2021-12-28T18:27

2021-12-28T18:27

в мире

сша

белоруссия

канада

великобритания

евросоюз

санкции

роман головченко

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МИНСК, 28 дек - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск будет готов к ответным мерам, если санкционная конфронтация со стороны Запада не прекратится."Надеемся, что здравый смысл восторжествует, и эта санкционная конфронтация прекратится. Если она не прекратится, мы будем дальше защищать свои экономические интересы: если нам наносят ущерб, мы будем вынуждены наносить ущерб тем, кто нас атакует", - сказал Головченко в интервью телеканалу "Мир". Отрывок опубликовал телеканал в своём Telegram-канале.Премьер-министр подчеркнул, что введение санкций Западом не вызвало в республике растерянности или беспокойства. По его словам, в Минске готовились к объявленным ограничениям, проводили определенные внутренние преобразования изучали опыт ответных мер России на западные санкции. "Помощь и опыт российских коллег нам тоже помогли справиться с этими вопросами", - сказал он.По словам Головченко, решение о введении с 1 января продовольственного эмбарго на ввоз определенных позиций западных товаров в Белоруссию - это не конечная мера, а один из элементов подготовленного ответа, то есть имеются и другие меры. Однако премьер подчеркнул, что Белоруссия ни с кем "воевать" не хочет, но если на неё нападают, всегда отвечает.При этом Головченко заявил, что несмотря на западные санкции, европейский бизнес заинтересован не только сохранять, но и развивать экономические связи с белорусскими предприятиями. "Они постоянно подают нам об этом сигналы на разных площадках. И, мягко говоря, нелицеприятно высказываются в адрес своих политиков. Поэтому спрос и желание работать с нами, в том числе и у европейского бизнеса, высок", - подчеркнул он.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. На них победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Белоруссия заявляла об ответных мерах.

https://ria.ru/20211228/minsk-1765840954.html

https://ria.ru/20211228/reaktsiya-1765849865.html

https://ria.ru/20211228/belorussiya-1765836509.html

сша

белоруссия

канада

великобритания

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в мире, сша, белоруссия, канада, великобритания, евросоюз, санкции, роман головченко