https://ria.ru/20211228/sanktsii-1765774695.html

Эдельгериев призвал не использовать тему климата как повод для санкций

Эдельгериев призвал не использовать тему климата как повод для санкций - РИА Новости, 28.12.2021

Эдельгериев призвал не использовать тему климата как повод для санкций

РФ выступила против внесения климата в повестку Совета безопасности ООН для того, чтобы не создавалась возможность введения санкций и давления, объясняемых... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T10:41

2021-12-28T10:41

2021-12-28T10:41

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. РФ выступила против внесения климата в повестку Совета безопасности ООН для того, чтобы не создавалась возможность введения санкций и давления, объясняемых климатом, сообщил РИА Новости советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев.Ранее Россия наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции Ирландии и Нигера, который призывал политические и миротворческие миссии учитывать в своей деятельности и оценках негативное воздействие климатических изменений на конфликты. Против этого проекта также проголосовала Индия. Китай при голосовании воздержался."Необходимо понимать широкий спектр инструментов, которыми располагает Совет Безопасности ООН в соответствии с уставом организации. Мы не хотим, чтобы наступил момент, когда из-за якобы "неамбициозных" климатических целей будут вводиться санкции или иные инструменты сдерживания. Каждая страна самостоятельно выбирает траектории декарбонизации, что полностью соответствует Парижскому соглашению", - сказал Эдельгериев.Он отметил, что на протяжении многих лет на международной арене предпринимаются попытки связать изменение климата практически со всеми вопросами повестки дня."Теперь очередь дошла и до безопасности, которая традиционно воспринималась как связанная с объявлением войны и мира", - добавил советник.Эдельгериев уточнил, что позиция РФ заключается в том, чтобы рассматривать вопросы изменения климата в рамках профильных форматов – Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения.

https://radiosputnik.ria.ru/20211214/oon-1763670360.html

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