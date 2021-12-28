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Эдельгериев призвал не использовать тему климата как повод для санкций
Эдельгериев призвал не использовать тему климата как повод для санкций - РИА Новости, 28.12.2021
Эдельгериев призвал не использовать тему климата как повод для санкций
РФ выступила против внесения климата в повестку Совета безопасности ООН для того, чтобы не создавалась возможность введения санкций и давления, объясняемых... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T10:41
2021-12-28T10:41
2021-12-28T10:41
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. РФ выступила против внесения климата в повестку Совета безопасности ООН для того, чтобы не создавалась возможность введения санкций и давления, объясняемых климатом, сообщил РИА Новости советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев.Ранее Россия наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции Ирландии и Нигера, который призывал политические и миротворческие миссии учитывать в своей деятельности и оценках негативное воздействие климатических изменений на конфликты. Против этого проекта также проголосовала Индия. Китай при голосовании воздержался."Необходимо понимать широкий спектр инструментов, которыми располагает Совет Безопасности ООН в соответствии с уставом организации. Мы не хотим, чтобы наступил момент, когда из-за якобы "неамбициозных" климатических целей будут вводиться санкции или иные инструменты сдерживания. Каждая страна самостоятельно выбирает траектории декарбонизации, что полностью соответствует Парижскому соглашению", - сказал Эдельгериев.Он отметил, что на протяжении многих лет на международной арене предпринимаются попытки связать изменение климата практически со всеми вопросами повестки дня."Теперь очередь дошла и до безопасности, которая традиционно воспринималась как связанная с объявлением войны и мира", - добавил советник.Эдельгериев уточнил, что позиция РФ заключается в том, чтобы рассматривать вопросы изменения климата в рамках профильных форматов – Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения.
https://radiosputnik.ria.ru/20211214/oon-1763670360.html
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в мире, оон, китай, совет безопасности оон, россия, руслан эдельгериев
Эдельгериев призвал не использовать тему климата как повод для санкций
Советник президента Эдельгериев: тему климата нельзя использовать как повод для давления
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости.
РФ выступила против внесения климата в повестку Совета безопасности ООН
для того, чтобы не создавалась возможность введения санкций и давления, объясняемых климатом, сообщил РИА Новости советник президента РФ по климату Руслан Эдельгериев
.
Ранее Россия
наложила вето в Совбезе ООН
на проект резолюции Ирландии
и Нигера
, который призывал политические и миротворческие миссии учитывать в своей деятельности и оценках негативное воздействие климатических изменений на конфликты. Против этого проекта также проголосовала Индия
. Китай
при голосовании воздержался.
"Необходимо понимать широкий спектр инструментов, которыми располагает Совет Безопасности ООН в соответствии с уставом организации. Мы не хотим, чтобы наступил момент, когда из-за якобы "неамбициозных" климатических целей будут вводиться санкции или иные инструменты сдерживания. Каждая страна самостоятельно выбирает траектории декарбонизации, что полностью соответствует Парижскому соглашению", - сказал Эдельгериев.
Он отметил, что на протяжении многих лет на международной арене предпринимаются попытки связать изменение климата практически со всеми вопросами повестки дня.
"Теперь очередь дошла и до безопасности, которая традиционно воспринималась как связанная с объявлением войны и мира", - добавил советник.
Эдельгериев уточнил, что позиция РФ заключается в том, чтобы рассматривать вопросы изменения климата в рамках профильных форматов – Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения.