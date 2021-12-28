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В МИД высказались о возможных санкциях США против российского госдолга
В МИД высказались о возможных санкциях США против российского госдолга - РИА Новости, 28.12.2021
В МИД высказались о возможных санкциях США против российского госдолга
Рынок функционирует с учетом потенциальных новых санкций со стороны США и успешно адаптируется под новые условия, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T09:18
2021-12-28T09:18
экономика
сша
вашингтон (город)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
swift
цены на нефть
россия
дмитрий биричевский
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Рынок функционирует с учетом потенциальных новых санкций со стороны США и успешно адаптируется под новые условия, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, комментируя возможные ограничения Вашингтона против российского суверенного долга."Российская экономика уже достаточно давно существует в условиях повышенных санкционных рисков. Как представляется, в большинстве случаев реакция рынка на потенциальные "новые" ограничения со стороны США уже заложена его участниками в "инвестиционные издержки", включая корректировку показателей доходности и т.д. Поэтому в результате введения санкций существенного изменения динамики на рынках не происходит. Иными словами, рынок и так уже функционирует с учетом потенциальных дополнительных антироссийских нелегитимных ограничительных мер со стороны США и успешно адаптируется под новые условия", - сказал дипломат."Фантазировать же за американцев, у которых это получается и так вполне успешно (даже чрезмерно) относительно того, какие бы можно было бы придумать очередные необоснованные и абсурдные ограничения против России, ‒ это совершенно не наше дело. Мы готовы работать в любых условиях и с любыми прагматично и уважительно настроенными партнерами", - подчеркнул он.Ранее в западных СМИ стала появляться информация о якобы готовящихся санкциях против России, которые могут затронуть суверенный долг РФ, включать в себя отключение России от системы межбанковских каналов связи SWIFT и другие жесткие меры.
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сша
вашингтон (город)
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экономика, сша, вашингтон (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), swift, цены на нефть, россия, дмитрий биричевский
09:18 28.12.2021
 
В МИД высказались о возможных санкциях США против российского госдолга

МИД о возможных санкциях США против госдолга России: рынок работает с новыми ограничениями

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Рынок функционирует с учетом потенциальных новых санкций со стороны США и успешно адаптируется под новые условия, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, комментируя возможные ограничения Вашингтона против российского суверенного долга.
"Российская экономика уже достаточно давно существует в условиях повышенных санкционных рисков. Как представляется, в большинстве случаев реакция рынка на потенциальные "новые" ограничения со стороны США уже заложена его участниками в "инвестиционные издержки", включая корректировку показателей доходности и т.д. Поэтому в результате введения санкций существенного изменения динамики на рынках не происходит. Иными словами, рынок и так уже функционирует с учетом потенциальных дополнительных антироссийских нелегитимных ограничительных мер со стороны США и успешно адаптируется под новые условия", - сказал дипломат.
"Фантазировать же за американцев, у которых это получается и так вполне успешно (даже чрезмерно) относительно того, какие бы можно было бы придумать очередные необоснованные и абсурдные ограничения против России, ‒ это совершенно не наше дело. Мы готовы работать в любых условиях и с любыми прагматично и уважительно настроенными партнерами", - подчеркнул он.
Ранее в западных СМИ стала появляться информация о якобы готовящихся санкциях против России, которые могут затронуть суверенный долг РФ, включать в себя отключение России от системы межбанковских каналов связи SWIFT и другие жесткие меры.
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ЭкономикаСШАВашингтон (город)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)SWIFTЦены на нефтьРоссияДмитрий Биричевский
 
 
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