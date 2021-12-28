https://ria.ru/20211228/sanktsii-1765762397.html

В МИД высказались о возможных санкциях США против российского госдолга

В МИД высказались о возможных санкциях США против российского госдолга - РИА Новости, 28.12.2021

В МИД высказались о возможных санкциях США против российского госдолга

Рынок функционирует с учетом потенциальных новых санкций со стороны США и успешно адаптируется под новые условия, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T09:18

2021-12-28T09:18

2021-12-28T09:18

экономика

сша

вашингтон (город)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

swift

цены на нефть

россия

дмитрий биричевский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2635:1482_1920x0_80_0_0_f6adc9997ef67ffc76d41c7ef7a25c5f.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Рынок функционирует с учетом потенциальных новых санкций со стороны США и успешно адаптируется под новые условия, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, комментируя возможные ограничения Вашингтона против российского суверенного долга."Российская экономика уже достаточно давно существует в условиях повышенных санкционных рисков. Как представляется, в большинстве случаев реакция рынка на потенциальные "новые" ограничения со стороны США уже заложена его участниками в "инвестиционные издержки", включая корректировку показателей доходности и т.д. Поэтому в результате введения санкций существенного изменения динамики на рынках не происходит. Иными словами, рынок и так уже функционирует с учетом потенциальных дополнительных антироссийских нелегитимных ограничительных мер со стороны США и успешно адаптируется под новые условия", - сказал дипломат."Фантазировать же за американцев, у которых это получается и так вполне успешно (даже чрезмерно) относительно того, какие бы можно было бы придумать очередные необоснованные и абсурдные ограничения против России, ‒ это совершенно не наше дело. Мы готовы работать в любых условиях и с любыми прагматично и уважительно настроенными партнерами", - подчеркнул он.Ранее в западных СМИ стала появляться информация о якобы готовящихся санкциях против России, которые могут затронуть суверенный долг РФ, включать в себя отключение России от системы межбанковских каналов связи SWIFT и другие жесткие меры.

https://ria.ru/20211227/bayden-1765718242.html

сша

вашингтон (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, вашингтон (город), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), swift, цены на нефть, россия, дмитрий биричевский