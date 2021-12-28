https://ria.ru/20211228/samolet-1765876793.html
Российский самолет МС-21 получил сертификат типа
Российский самолет МС-21 получил сертификат типа - РИА Новости, 28.12.2021
Российский самолет МС-21 получил сертификат типа
Российский пассажирский самолет МС-21 получил во вторник сертификат типа, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с журналистами. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:21
2021-12-28T17:21
2021-12-28T17:21
экономика
технологии
иркут (корпорация)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742031186_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_a50d3dcecd6a6ffed6ef8970986bc458.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российский пассажирский самолет МС-21 получил во вторник сертификат типа, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с журналистами."Сертификационные полеты для расширения сертификата продолжатся и в следующем году, и в 2023, так как он будет расширяться вплоть до 2024 года. Внесение в сертификат типа изменений, подразумевающих использование российского композитного крыла и российского двигателя, запланировано на 2022 год", - добавил Мантуров.Как уточнили в Минпромторге, базовый сертификат включает крыло из иностранных материалов и импортный двигатель.Авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", в июле сообщала, что рассчитывает начать эксплуатацию МС-21 летом 2022 года.МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, разработку которого ведет ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК). Первый полет МС-21 совершил 28 мая 2017 года.
https://ria.ru/20211228/samolet-1765872332.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742031186_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_ad615489e5ed6c79405532ba68b2332e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, иркут (корпорация), объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров
Российский самолет МС-21 получил сертификат типа
Глава Минпромторга Мантуров: российский самолет МС-21 получил сертификат типа