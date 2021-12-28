https://ria.ru/20211228/samolet-1765876793.html

Российский самолет МС-21 получил сертификат типа

Российский самолет МС-21 получил сертификат типа - РИА Новости, 28.12.2021

Российский самолет МС-21 получил сертификат типа

Российский пассажирский самолет МС-21 получил во вторник сертификат типа, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с журналистами. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T17:21

2021-12-28T17:21

2021-12-28T17:21

экономика

технологии

иркут (корпорация)

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742031186_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_a50d3dcecd6a6ffed6ef8970986bc458.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российский пассажирский самолет МС-21 получил во вторник сертификат типа, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с журналистами."Сертификационные полеты для расширения сертификата продолжатся и в следующем году, и в 2023, так как он будет расширяться вплоть до 2024 года. Внесение в сертификат типа изменений, подразумевающих использование российского композитного крыла и российского двигателя, запланировано на 2022 год", - добавил Мантуров.Как уточнили в Минпромторге, базовый сертификат включает крыло из иностранных материалов и импортный двигатель.Авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", в июле сообщала, что рассчитывает начать эксплуатацию МС-21 летом 2022 года.МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, разработку которого ведет ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК). Первый полет МС-21 совершил 28 мая 2017 года.

https://ria.ru/20211228/samolet-1765872332.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, иркут (корпорация), объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров