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https://ria.ru/20211228/samolet-1765872332.html
Мантуров анонсировал первый полет самолета "Байкал" в начале 2022 года
Мантуров анонсировал первый полет самолета "Байкал" в начале 2022 года - РИА Новости, 28.12.2021
Мантуров анонсировал первый полет самолета "Байкал" в начале 2022 года
Первый полет отечественного самолета "Байкал" состоится в начале 2022 года, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T17:03
2021-12-28T17:03
экономика
технологии
комсомольск-на-амуре
иркут (корпорация)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Первый полет отечественного самолета "Байкал" состоится в начале 2022 года, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."В начале года это точно произойдет", - сказал он.Проект самолета "Байкал" разрабатывается с 2019 года. Он должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты (ЛМС) Ан-2, известные как "кукурузники". Серийный выпуск "Байкалов" планируется с 2024 года.Производство предполагается разместить в Комсомольске-на-Амуре, сообщало в конце октября правительство региона. Для этого планируется создать новую площадку ТОР "Комсомольск" под названием "Амур" в районе Дземги, вблизи цеха сборки самолетов Sukhoi Superjet 100, принадлежащего НПК "Иркут". Это позволит быстро решить все инфраструктурные и коммунальные вопросы, отмечали в минпромторге края.
https://ria.ru/20211225/polet-1765439360.html
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экономика, технологии, комсомольск-на-амуре, иркут (корпорация), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия
17:03 28.12.2021
 
Мантуров анонсировал первый полет самолета "Байкал" в начале 2022 года

Глава Минпромторга Мантуров: самолет "Байкал" совершит первый полет в начале 2022 года

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМногоцелевой самолёт ЛМС-901 "Байкал", представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
Многоцелевой самолёт ЛМС-901 Байкал, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Первый полет отечественного самолета "Байкал" состоится в начале 2022 года, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"В начале года это точно произойдет", - сказал он.
Проект самолета "Байкал" разрабатывается с 2019 года. Он должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты (ЛМС) Ан-2, известные как "кукурузники". Серийный выпуск "Байкалов" планируется с 2024 года.
Производство предполагается разместить в Комсомольске-на-Амуре, сообщало в конце октября правительство региона. Для этого планируется создать новую площадку ТОР "Комсомольск" под названием "Амур" в районе Дземги, вблизи цеха сборки самолетов Sukhoi Superjet 100, принадлежащего НПК "Иркут". Это позволит быстро решить все инфраструктурные и коммунальные вопросы, отмечали в минпромторге края.
Самолет МС-21-310 совершает посадку на аэродроме Иркутского авиационного завода - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
25 декабря, 07:39
МС-21-300 с крылом из российских композитов выполнил первый полет
 
ЭкономикаТехнологииКомсомольск-на-АмуреИркут (корпорация)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровРоссия
 
 
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