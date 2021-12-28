https://ria.ru/20211228/samolet-1765872332.html

Мантуров анонсировал первый полет самолета "Байкал" в начале 2022 года

Мантуров анонсировал первый полет самолета "Байкал" в начале 2022 года - РИА Новости, 28.12.2021

Мантуров анонсировал первый полет самолета "Байкал" в начале 2022 года

Первый полет отечественного самолета "Байкал" состоится в начале 2022 года, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T17:03

2021-12-28T17:03

2021-12-28T17:03

экономика

технологии

комсомольск-на-амуре

иркут (корпорация)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Первый полет отечественного самолета "Байкал" состоится в начале 2022 года, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."В начале года это точно произойдет", - сказал он.Проект самолета "Байкал" разрабатывается с 2019 года. Он должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты (ЛМС) Ан-2, известные как "кукурузники". Серийный выпуск "Байкалов" планируется с 2024 года.Производство предполагается разместить в Комсомольске-на-Амуре, сообщало в конце октября правительство региона. Для этого планируется создать новую площадку ТОР "Комсомольск" под названием "Амур" в районе Дземги, вблизи цеха сборки самолетов Sukhoi Superjet 100, принадлежащего НПК "Иркут". Это позволит быстро решить все инфраструктурные и коммунальные вопросы, отмечали в минпромторге края.

https://ria.ru/20211225/polet-1765439360.html

комсомольск-на-амуре

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экономика, технологии, комсомольск-на-амуре, иркут (корпорация), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия