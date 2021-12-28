https://ria.ru/20211228/safronov-1765715726.html

Никас Сафронов создал в Москве свой первый стрит-арт

Никас Сафронов создал в Москве свой первый стрит-арт - РИА Новости, 28.12.2021

Никас Сафронов создал в Москве свой первый стрит-арт

Народный художник России, академик Российской академии художеств Никас Сафронов создал на Тверской улице свою первую стрит-арт работу, сообщили в его... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T03:09

2021-12-28T03:09

2021-12-28T03:09

культура

никас сафронов

российская академия художеств

новости культуры

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Народный художник России, академик Российской академии художеств Никас Сафронов создал на Тверской улице свою первую стрит-арт работу, сообщили в его пресс-службе.В центре изображения величиной полтора на два метра – украшенная новогодняя елка."Никас Степанович долгое время занимался классической живописью, не касаясь стрит-арта, но в последнее время его все больше просят создать акцию, перформанс, поэтому он решил войти в 2022 год с вот таким красивым проектом", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь художника Иван Инин.Суть проекта, по словам Инина, состоит в том, что Сафронов пригласил 250 художников, каждый из которых для елки, являющейся основой проекта, нарисовал свои игрушки. Все изображения токенизируются в один NFT-токен, деньги с продажи которого будут направлены в Ростовское художественное училище имени Грекова, попечителем которого является Сафронов.Вся работа была проведена ночью. Инин добавил, что представители полиции заинтересовались работающим художником, однако узнали Сафронова и не стали его задерживать.

https://ria.ru/20210804/nftart-1744198011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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никас сафронов, российская академия художеств, новости культуры