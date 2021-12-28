https://ria.ru/20211228/safronov-1765715726.html
Никас Сафронов создал в Москве свой первый стрит-арт
Никас Сафронов создал в Москве свой первый стрит-арт - РИА Новости, 28.12.2021
Никас Сафронов создал в Москве свой первый стрит-арт
Народный художник России, академик Российской академии художеств Никас Сафронов создал на Тверской улице свою первую стрит-арт работу, сообщили в его... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T03:09
2021-12-28T03:09
2021-12-28T03:09
культура
никас сафронов
российская академия художеств
новости культуры
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Народный художник России, академик Российской академии художеств Никас Сафронов создал на Тверской улице свою первую стрит-арт работу, сообщили в его пресс-службе.В центре изображения величиной полтора на два метра – украшенная новогодняя елка."Никас Степанович долгое время занимался классической живописью, не касаясь стрит-арта, но в последнее время его все больше просят создать акцию, перформанс, поэтому он решил войти в 2022 год с вот таким красивым проектом", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь художника Иван Инин.Суть проекта, по словам Инина, состоит в том, что Сафронов пригласил 250 художников, каждый из которых для елки, являющейся основой проекта, нарисовал свои игрушки. Все изображения токенизируются в один NFT-токен, деньги с продажи которого будут направлены в Ростовское художественное училище имени Грекова, попечителем которого является Сафронов.Вся работа была проведена ночью. Инин добавил, что представители полиции заинтересовались работающим художником, однако узнали Сафронова и не стали его задерживать.
https://ria.ru/20210804/nftart-1744198011.html
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РИА Новости
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никас сафронов, российская академия художеств, новости культуры
Никас Сафронов создал в Москве свой первый стрит-арт
Никас Сафронов создал в Москве свой первый стрит-арт
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Народный художник России, академик Российской академии художеств Никас Сафронов создал на Тверской улице свою первую стрит-арт работу, сообщили в его пресс-службе.
В центре изображения величиной полтора на два метра – украшенная новогодняя елка.
"Никас Степанович долгое время занимался классической живописью, не касаясь стрит-арта, но в последнее время его все больше просят создать акцию, перформанс, поэтому он решил войти в 2022 год с вот таким красивым проектом", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь художника Иван Инин.
Суть проекта, по словам Инина, состоит в том, что Сафронов пригласил 250 художников, каждый из которых для елки, являющейся основой проекта, нарисовал свои игрушки. Все изображения токенизируются в один NFT-токен, деньги с продажи которого будут направлены в Ростовское художественное училище имени Грекова, попечителем которого является Сафронов.
Вся работа была проведена ночью. Инин добавил, что представители полиции заинтересовались работающим художником, однако узнали Сафронова и не стали его задерживать.