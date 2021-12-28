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Рябков заявил о необходимости присутствия военных на переговорах с США
Рябков заявил о необходимости присутствия военных на переговорах с США - РИА Новости, 28.12.2021
Рябков заявил о необходимости присутствия военных на переговорах с США
РФ крайне важно получить подтверждение от НАТО, что в делегации альянса на переговорах по гарантиям безопасности будут военные представители, заявил РИА Новости РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T08:55
2021-12-28T08:57
сша
сергей рябков
россия
европа
нато
сергей лавров
обсе
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. РФ крайне важно получить подтверждение от НАТО, что в делегации альянса на переговорах по гарантиям безопасности будут военные представители, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее агентства Франс Пресс и Рейтер сообщили со ссылкой на представителя Белого дома, что переговоры России с США пройдут 10 января, консультации РФ и НАТО 12 января, а 13 января состоится встреча представителей РФ с ОБСЕ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил накануне, что переговоры с США по гарантиям безопасности состоятся "сразу после новогодних каникул"."Для нас крайне важно получить подтверждение со стороны НАТО, что в составе их делегаций на мероприятии 12 января в Брюсселе будут высокопоставленные военные", - сказал замминистра."Мы туда выезжаем в межведомственном формате, наше министерство обороны будет представлено на очень солидном уровне. И нам важно, чтобы военные провели профессиональный разговор", - добавил Рябков.Он напомнил, что накануне в Минобороны РФ прошёл брифинг для военных атташе стран НАТО, где были "даны оценки, указано на те тревожные, весьма тревожные моменты, которые мы наблюдаем в поведении западных стран и североатлантического альянса в целом"."Все это требует углубленного рассмотрения", - добавил замминистра.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211227/ryabkov-1765624375.html
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сша, сергей рябков, россия, европа, нато, сергей лавров, обсе
08:55 28.12.2021 (обновлено: 08:57 28.12.2021)
 
Рябков заявил о необходимости присутствия военных на переговорах с США

Замглавы МИД Рябков: в делегацию НАТО на переговорах по безопасности должны войти военные

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. РФ крайне важно получить подтверждение от НАТО, что в делегации альянса на переговорах по гарантиям безопасности будут военные представители, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее агентства Франс Пресс и Рейтер сообщили со ссылкой на представителя Белого дома, что переговоры России с США пройдут 10 января, консультации РФ и НАТО 12 января, а 13 января состоится встреча представителей РФ с ОБСЕ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил накануне, что переговоры с США по гарантиям безопасности состоятся "сразу после новогодних каникул".
"Для нас крайне важно получить подтверждение со стороны НАТО, что в составе их делегаций на мероприятии 12 января в Брюсселе будут высокопоставленные военные", - сказал замминистра.
"Мы туда выезжаем в межведомственном формате, наше министерство обороны будет представлено на очень солидном уровне. И нам важно, чтобы военные провели профессиональный разговор", - добавил Рябков.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
Вчера, 11:45
Рябков не знает, кто будет его визави от США на переговорах по безопасности
Он напомнил, что накануне в Минобороны РФ прошёл брифинг для военных атташе стран НАТО, где были "даны оценки, указано на те тревожные, весьма тревожные моменты, которые мы наблюдаем в поведении западных стран и североатлантического альянса в целом".
"Все это требует углубленного рассмотрения", - добавил замминистра.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
 
СШАСергей РябковРоссияЕвропаНАТОСергей ЛавровОБСЕ
 
 
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