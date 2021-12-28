08:55 28.12.2021 (обновлено: 08:57 28.12.2021)
Рябков заявил о необходимости присутствия военных на переговорах с США
Замглавы МИД Рябков: в делегацию НАТО на переговорах по безопасности должны войти военные
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. РФ крайне важно получить подтверждение от НАТО, что в делегации альянса на переговорах по гарантиям безопасности будут военные представители, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее агентства Франс Пресс и Рейтер сообщили со ссылкой на представителя Белого дома, что переговоры России с США пройдут 10 января, консультации РФ и НАТО 12 января, а 13 января состоится встреча представителей РФ с ОБСЕ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил накануне, что переговоры с США по гарантиям безопасности состоятся "сразу после новогодних каникул".
"Для нас крайне важно получить подтверждение со стороны НАТО, что в составе их делегаций на мероприятии 12 января в Брюсселе будут высокопоставленные военные", - сказал замминистра.
"Мы туда выезжаем в межведомственном формате, наше министерство обороны будет представлено на очень солидном уровне. И нам важно, чтобы военные провели профессиональный разговор", - добавил Рябков.
Он напомнил, что накануне в Минобороны РФ прошёл брифинг для военных атташе стран НАТО, где были "даны оценки, указано на те тревожные, весьма тревожные моменты, которые мы наблюдаем в поведении западных стран и североатлантического альянса в целом".
"Все это требует углубленного рассмотрения", - добавил замминистра.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.