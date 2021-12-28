https://ria.ru/20211228/rubl-1765753843.html

"Фантастика": в МИД оценили возможность США ограничить конвертацию рубля

"Фантастика": в МИД оценили возможность США ограничить конвертацию рубля - РИА Новости, 28.12.2021

"Фантастика": в МИД оценили возможность США ограничить конвертацию рубля

Возможность США ограничить конвертацию рубля как национальной валюты, снова сделать его "деревянным" – это из разряда фантастики, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T05:04

2021-12-28T05:04

2021-12-28T07:08

в мире

рубль

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

дмитрий биричевский

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Возможность США ограничить конвертацию рубля как национальной валюты, снова сделать его "деревянным" – это из разряда фантастики, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.Ранее в западных СМИ появилась информация, что против Москвы обсуждается ряд жестких санкций из-за якобы готовящегося "вторжения" РФ на Украину, в том числе - отключение России от SWIFT. Кроме того, США рассматривают возможность введения санкций, которые могут ограничить способность РФ конвертировать рубль в другие иностранные валюты, написало агентство Блумберг со ссылкой на источники.РФ в ответ на звучащие в последнее время обвинения Запада в эскалации вокруг Украины не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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в мире, рубль, сша, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, дмитрий биричевский