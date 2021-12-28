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"Фантастика": в МИД оценили возможность США ограничить конвертацию рубля
"Фантастика": в МИД оценили возможность США ограничить конвертацию рубля - РИА Новости, 28.12.2021
"Фантастика": в МИД оценили возможность США ограничить конвертацию рубля
Возможность США ограничить конвертацию рубля как национальной валюты, снова сделать его "деревянным" – это из разряда фантастики, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T05:04
2021-12-28T07:08
в мире
рубль
сша
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
дмитрий биричевский
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Возможность США ограничить конвертацию рубля как национальной валюты, снова сделать его "деревянным" – это из разряда фантастики, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.Ранее в западных СМИ появилась информация, что против Москвы обсуждается ряд жестких санкций из-за якобы готовящегося "вторжения" РФ на Украину, в том числе - отключение России от SWIFT. Кроме того, США рассматривают возможность введения санкций, которые могут ограничить способность РФ конвертировать рубль в другие иностранные валюты, написало агентство Блумберг со ссылкой на источники.РФ в ответ на звучащие в последнее время обвинения Запада в эскалации вокруг Украины не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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в мире, рубль, сша, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, дмитрий биричевский
05:04 28.12.2021 (обновлено: 07:08 28.12.2021)
 
"Фантастика": в МИД оценили возможность США ограничить конвертацию рубля

Глава экономического департамента МИД Биричевский: США не ограничат конвертацию рубля

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Возможность США ограничить конвертацию рубля как национальной валюты, снова сделать его "деревянным" – это из разряда фантастики, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Это какие-то крайне экзотические меры. Вряд ли нечто подобное имело место в истории, да и сложно себе представить, каким образом это может быть реализовано. Можно, конечно, попытаться запретить каким-то отдельным участникам финансового рынка определенные операции в американской юрисдикции или с американскими компаниями, что в общем-то часто бывает. Но каким-либо образом ограничить конвертируемость рубля как российской национальной валюты – это что-то из разряда фантастики", - сказал дипломат.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что против Москвы обсуждается ряд жестких санкций из-за якобы готовящегося "вторжения" РФ на Украину, в том числе - отключение России от SWIFT. Кроме того, США рассматривают возможность введения санкций, которые могут ограничить способность РФ конвертировать рубль в другие иностранные валюты, написало агентство Блумберг со ссылкой на источники.
РФ в ответ на звучащие в последнее время обвинения Запада в эскалации вокруг Украины не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
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В миреРубльСШАМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияДмитрий Биричевский
 
 
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