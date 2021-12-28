Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20211228/rt-1765841130.html
Лицензию RT DE выдали в Сербии на законных основаниях, заявил регулятор
Лицензию RT DE выдали в Сербии на законных основаниях, заявил регулятор - РИА Новости, 28.12.2021
Лицензию RT DE выдали в Сербии на законных основаниях, заявил регулятор
Контролирующий орган электронных СМИ Сербии (REM) выдал лицензию на вещание российскому каналу RT DE на законных основаниях, претензии Германии вызваны... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T15:09
2021-12-28T16:49
медиавойны
в мире
сербия
москва
евросоюз
сергей лавров
мария захарова
телеканал rt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764044564_0:113:3029:1817_1920x0_80_0_0_d27949da510a1e74cd41708359ded13b.jpg
БЕЛГРАД, 28 дек — РИА Новости. Контролирующий орган электронных СМИ Сербии (REM) выдал лицензию на вещание российскому каналу RT DE на законных основаниях, претензии Германии вызваны политическими причинами, заявила Sputnik Сербия глава национального регулятора Оливера Зекич.Она добавила, что споры об этом ее очень удивили: разрешение выдается, когда канал отвечает определенным требованиям.Зекич отметила, что не находит объяснения претензиям из ФРГ, где заявляют об обходе немецкого законодательства. По ее словам, абсолютно все процедуры были выполнены в соответствии с законодательством и положениями европейской Конвенции о трансграничном телевидении."Я не знаю, в чем немцы увидели проблему, потому что все необходимые требования в данном случае соблюдены. Тот, кто получает лицензию в Сербии, может транслировать свой контент как на территории Республики Сербии, так и в странах ЕС. Телепрограммы, за которые отвечает компетентный орган в государстве — члене ЕС или в государстве — члене Конвенции о трансграничном телевидении, можно свободно ретранслировать на территории другого государства ЕС или государства — подписанта этой Конвенции", — указала глава REM.Сербия, как и большая часть других европейских стран, не имеет права препятствовать присутствию иностранных телевизионных каналов, вещающих из указанных европейских государств. До сих пор случаев с непризнанием разрешения от REM не было, и произошедшее стало прецедентом. Зекич напомнила, что единый рынок в рамках Евросоюза основан на четырех свободах, предусмотренных правом ЕС: свободное перемещение людей, товаров, услуг и капитала."Это очень важно и для СМИ, поскольку должно упростить ведение бизнеса, выбор наиболее подходящей для вещателя бизнес-среды, дать возможность транслировать свои телепрограммы по всей Европе, применяя правила только одной страны", — подчеркнула она.По словам собеседницы Sputnik Сербия, юридическое лицо "ТВ Новости", RT auf Deutsch, подало запрос 3 декабря в Регулирующий орган электронных СМИ на выдачу разрешения по оказанию медийных услуг путем кабельных, спутниковых и IPTV сетей. Вся необходимая документация, в соответствии с законодательством и подзаконными актами, была передана в Совет REM и, поскольку все условия были выполнены, указанному юридическому лицу было выдано разрешение."Мне непонятно, как это вдруг Сербия оказалась в центре немецкой медийной войны? RT DE получила абсолютно законное разрешение. Мне непонятно и что им не нравится, и что это за двойные стандарты", — выразила недоумение она.Зекич также затруднилась объяснить, почему в связи с ситуацией RT DE молчат ассоциации журналистов и международные журналистские организации на Западе.Глава немецкого медиарегулятора Ева Флекен сообщила о начале расследования в отношении RT из-за запуска программы на немецком языке якобы без наличия лицензии. Телеканал назвал неправомерными действия Берлина, вынудившие оператора спутниковой связи снять RT DE с вещания в Европе, и пообещал оспорить решение в судебном порядке.Компания АНО "ТВ-Новости", управляющая телеканалом RT, получила в Сербии лицензию на кабельное и спутниковое вещание RT на немецком (RT DE) в странах Европы на основании Европейской конвенции о трансграничном телевидении № 132. По положениям этого документа телеканал, имеющий лицензию одного из государств-подписантов, может осуществлять телевизионное вещание в 33 европейских странах, ратифицировавших конвенцию.Пресс-служба правительства ФРГ заявила 23 декабря, что ответственное управление СМИ в Берлине-Бранденбурге начало официальную процедуру расследования, во время которого рассмотрит, допустимо ли лицензирование в Сербии для немецкоязычных телепрограмм RT. Руководство Германии пока не прояснило, означают ли эти действия отказ от исполнения своих обязательств по подписанному международному соглашению.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва отреагирует на то, что Берлин заставил оператора европейской спутниковой связи исключить телеканал RT DE из вещания. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров допустил, что Россия будет вынуждена ответить.
https://ria.ru/20211223/telekanal-1765168551.html
https://ria.ru/20211223/blokirovka-1765037344.html
https://ria.ru/20211222/rt-1764922009.html
https://ria.ru/20211216/blokirovka-1764053260.html
сербия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764044564_151:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_227fdcc8f99649a885cbb83dd07ba5e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, москва, евросоюз, сергей лавров, мария захарова, телеканал rt, россия
15:09 28.12.2021 (обновлено: 16:49 28.12.2021)
 
Лицензию RT DE выдали в Сербии на законных основаниях, заявил регулятор

Глава нацрегулятора Зекич: лицензия RT DE в Сербии была выдана на законных основаниях

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТелеканал RT DE на немецком начинает вещание
Телеканал RT DE на немецком начинает вещание - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 28 дек — РИА Новости. Контролирующий орган электронных СМИ Сербии (REM) выдал лицензию на вещание российскому каналу RT DE на законных основаниях, претензии Германии вызваны политическими причинами, заявила Sputnik Сербия глава национального регулятора Оливера Зекич.
Она добавила, что споры об этом ее очень удивили: разрешение выдается, когда канал отвечает определенным требованиям.
"RT DE выполнила абсолютно все условия для получения такого разрешения", — подчеркнула председатель Совета REM.
Зекич отметила, что не находит объяснения претензиям из ФРГ, где заявляют об обходе немецкого законодательства. По ее словам, абсолютно все процедуры были выполнены в соответствии с законодательством и положениями европейской Конвенции о трансграничном телевидении.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 16:13
Песков заявил, что в ситуации вокруг RT DE главное защитить интересы канала
"Я не знаю, в чем немцы увидели проблему, потому что все необходимые требования в данном случае соблюдены. Тот, кто получает лицензию в Сербии, может транслировать свой контент как на территории Республики Сербии, так и в странах ЕС. Телепрограммы, за которые отвечает компетентный орган в государстве — члене ЕС или в государстве — члене Конвенции о трансграничном телевидении, можно свободно ретранслировать на территории другого государства ЕС или государства — подписанта этой Конвенции", — указала глава REM.
Сербия, как и большая часть других европейских стран, не имеет права препятствовать присутствию иностранных телевизионных каналов, вещающих из указанных европейских государств. До сих пор случаев с непризнанием разрешения от REM не было, и произошедшее стало прецедентом. Зекич напомнила, что единый рынок в рамках Евросоюза основан на четырех свободах, предусмотренных правом ЕС: свободное перемещение людей, товаров, услуг и капитала.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 09:01Медиавойны
МИД назвал блокировку канала RT DE в Германии цензурой
"Это очень важно и для СМИ, поскольку должно упростить ведение бизнеса, выбор наиболее подходящей для вещателя бизнес-среды, дать возможность транслировать свои телепрограммы по всей Европе, применяя правила только одной страны", — подчеркнула она.
По словам собеседницы Sputnik Сербия, юридическое лицо "ТВ Новости", RT auf Deutsch, подало запрос 3 декабря в Регулирующий орган электронных СМИ на выдачу разрешения по оказанию медийных услуг путем кабельных, спутниковых и IPTV сетей. Вся необходимая документация, в соответствии с законодательством и подзаконными актами, была передана в Совет REM и, поскольку все условия были выполнены, указанному юридическому лицу было выдано разрешение.
"Мне непонятно, как это вдруг Сербия оказалась в центре немецкой медийной войны? RT DE получила абсолютно законное разрешение. Мне непонятно и что им не нравится, и что это за двойные стандарты", — выразила недоумение она.
Зекич также затруднилась объяснить, почему в связи с ситуацией RT DE молчат ассоциации журналистов и международные журналистские организации на Западе.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 15:11
Симоньян надеется, что Москва ответит на исключение RT DE из вещания
Глава немецкого медиарегулятора Ева Флекен сообщила о начале расследования в отношении RT из-за запуска программы на немецком языке якобы без наличия лицензии. Телеканал назвал неправомерными действия Берлина, вынудившие оператора спутниковой связи снять RT DE с вещания в Европе, и пообещал оспорить решение в судебном порядке.
Компания АНО "ТВ-Новости", управляющая телеканалом RT, получила в Сербии лицензию на кабельное и спутниковое вещание RT на немецком (RT DE) в странах Европы на основании Европейской конвенции о трансграничном телевидении № 132. По положениям этого документа телеканал, имеющий лицензию одного из государств-подписантов, может осуществлять телевизионное вещание в 33 европейских странах, ратифицировавших конвенцию.
Пресс-служба правительства ФРГ заявила 23 декабря, что ответственное управление СМИ в Берлине-Бранденбурге начало официальную процедуру расследования, во время которого рассмотрит, допустимо ли лицензирование в Сербии для немецкоязычных телепрограмм RT. Руководство Германии пока не прояснило, означают ли эти действия отказ от исполнения своих обязательств по подписанному международному соглашению.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва отреагирует на то, что Берлин заставил оператора европейской спутниковой связи исключить телеканал RT DE из вещания. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров допустил, что Россия будет вынуждена ответить.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 14:40Медиавойны
В МИД назвали блокировку RT DE в YouTube колкостями и вредностями
 
МедиавойныВ миреСербияМоскваЕвросоюзСергей ЛавровМария ЗахароваТелеканал RTРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:00На Украине назвали санкции против каналов "глумлением над свободой слова"
01:55В Раде заявили об отсутствии причин для санкций против украинских каналов
01:15Эксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопления
01:11Главный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия рака
01:02Госдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*
00:56Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцев
00:49При взрыве в украинской больнице погибли два человека
00:42Мигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими данными
00:40Новак назвал причины газового кризиса в Европе
00:39Минздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинации
00:30Вступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантов
00:27Некоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотики
00:21Президент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школы
00:12Президент Эстонии заявил о готовности встретиться с Путиным
00:05Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19
23:52Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревности
23:44Дипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и Запада
23:43Почти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане
23:36В Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спор
23:33Полянский выразил надежду на возобновление СВПД
Лента новостейМолния
На Украине назвали санкции против каналов "глумлением над свободой слова"В Раде заявили об отсутствии причин для санкций против украинских каналовЭксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопленияГлавный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия ракаГосдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцевПри взрыве в украинской больнице погибли два человекаМигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими даннымиНовак назвал причины газового кризиса в ЕвропеМинздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинацииВступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантовНекоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотикиПрезидент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школыПрезидент Эстонии заявил о готовности встретиться с ПутинымМинздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревностиДипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и ЗападаПочти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в СуданеВ Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спорПолянский выразил надежду на возобновление СВПД