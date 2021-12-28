https://ria.ru/20211228/rt-1765841130.html

Лицензию RT DE выдали в Сербии на законных основаниях, заявил регулятор

Лицензию RT DE выдали в Сербии на законных основаниях, заявил регулятор - РИА Новости, 28.12.2021

Лицензию RT DE выдали в Сербии на законных основаниях, заявил регулятор

Контролирующий орган электронных СМИ Сербии (REM) выдал лицензию на вещание российскому каналу RT DE на законных основаниях, претензии Германии вызваны... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T15:09

2021-12-28T15:09

2021-12-28T16:49

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БЕЛГРАД, 28 дек — РИА Новости. Контролирующий орган электронных СМИ Сербии (REM) выдал лицензию на вещание российскому каналу RT DE на законных основаниях, претензии Германии вызваны политическими причинами, заявила Sputnik Сербия глава национального регулятора Оливера Зекич.Она добавила, что споры об этом ее очень удивили: разрешение выдается, когда канал отвечает определенным требованиям.Зекич отметила, что не находит объяснения претензиям из ФРГ, где заявляют об обходе немецкого законодательства. По ее словам, абсолютно все процедуры были выполнены в соответствии с законодательством и положениями европейской Конвенции о трансграничном телевидении."Я не знаю, в чем немцы увидели проблему, потому что все необходимые требования в данном случае соблюдены. Тот, кто получает лицензию в Сербии, может транслировать свой контент как на территории Республики Сербии, так и в странах ЕС. Телепрограммы, за которые отвечает компетентный орган в государстве — члене ЕС или в государстве — члене Конвенции о трансграничном телевидении, можно свободно ретранслировать на территории другого государства ЕС или государства — подписанта этой Конвенции", — указала глава REM.Сербия, как и большая часть других европейских стран, не имеет права препятствовать присутствию иностранных телевизионных каналов, вещающих из указанных европейских государств. До сих пор случаев с непризнанием разрешения от REM не было, и произошедшее стало прецедентом. Зекич напомнила, что единый рынок в рамках Евросоюза основан на четырех свободах, предусмотренных правом ЕС: свободное перемещение людей, товаров, услуг и капитала."Это очень важно и для СМИ, поскольку должно упростить ведение бизнеса, выбор наиболее подходящей для вещателя бизнес-среды, дать возможность транслировать свои телепрограммы по всей Европе, применяя правила только одной страны", — подчеркнула она.По словам собеседницы Sputnik Сербия, юридическое лицо "ТВ Новости", RT auf Deutsch, подало запрос 3 декабря в Регулирующий орган электронных СМИ на выдачу разрешения по оказанию медийных услуг путем кабельных, спутниковых и IPTV сетей. Вся необходимая документация, в соответствии с законодательством и подзаконными актами, была передана в Совет REM и, поскольку все условия были выполнены, указанному юридическому лицу было выдано разрешение."Мне непонятно, как это вдруг Сербия оказалась в центре немецкой медийной войны? RT DE получила абсолютно законное разрешение. Мне непонятно и что им не нравится, и что это за двойные стандарты", — выразила недоумение она.Зекич также затруднилась объяснить, почему в связи с ситуацией RT DE молчат ассоциации журналистов и международные журналистские организации на Западе.Глава немецкого медиарегулятора Ева Флекен сообщила о начале расследования в отношении RT из-за запуска программы на немецком языке якобы без наличия лицензии. Телеканал назвал неправомерными действия Берлина, вынудившие оператора спутниковой связи снять RT DE с вещания в Европе, и пообещал оспорить решение в судебном порядке.Компания АНО "ТВ-Новости", управляющая телеканалом RT, получила в Сербии лицензию на кабельное и спутниковое вещание RT на немецком (RT DE) в странах Европы на основании Европейской конвенции о трансграничном телевидении № 132. По положениям этого документа телеканал, имеющий лицензию одного из государств-подписантов, может осуществлять телевизионное вещание в 33 европейских странах, ратифицировавших конвенцию.Пресс-служба правительства ФРГ заявила 23 декабря, что ответственное управление СМИ в Берлине-Бранденбурге начало официальную процедуру расследования, во время которого рассмотрит, допустимо ли лицензирование в Сербии для немецкоязычных телепрограмм RT. Руководство Германии пока не прояснило, означают ли эти действия отказ от исполнения своих обязательств по подписанному международному соглашению.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва отреагирует на то, что Берлин заставил оператора европейской спутниковой связи исключить телеканал RT DE из вещания. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров допустил, что Россия будет вынуждена ответить.

https://ria.ru/20211223/telekanal-1765168551.html

https://ria.ru/20211223/blokirovka-1765037344.html

https://ria.ru/20211222/rt-1764922009.html

https://ria.ru/20211216/blokirovka-1764053260.html

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