https://ria.ru/20211228/review-1765658993.html

За что критики хвалят и ругают новый фильм дель Торо "Аллея кошмаров"

За что критики хвалят и ругают новый фильм дель Торо "Аллея кошмаров" - РИА Новости, 28.12.2021

За что критики хвалят и ругают новый фильм дель Торо "Аллея кошмаров"

В Сети появились рецензии на новый фильм Гильермо дель Торо — "Аллея кошмаров". РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T08:03

2021-12-28T08:03

2021-12-28T08:03

культура

брэдли купер

руни мара

гильермо дель торо гомес

кейт бланшетт

уиллем дефо

новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Сети появились рецензии на новый фильм Гильермо дель Торо — "Аллея кошмаров". Главные роли в нем исполнили Брэдли Купер и Кейт Бланшетт. Также в ленте снимались Тони Коллетт, Уиллем Дефо, Руни Мара, Рон Перлман и другие.Главный герой — аферист Стэнтон Карлайл (Купер). Он притворялся телепатом и манипулировал другими. Но однажды мошенник столкивается с еще более извращенным и сильным соперником — психиатром Лилит Риттер (Бланшетт). Эта женственная блондинка пугает преступника больше, чем полиция. Лента основана на одноименном романе Уильяма Линзи Грешема 1946 года. В 1947 году вышла первая экранизация книги — фильм Эдмунда Гулдинга. Психиатра и притворщика в нем сыграли Хелен Уокер и Тайрон Пауэр.Рейтинг фильма на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes — 80 процентов. Это значит, что большинству журналистов, чьи отзывы учитывались при оценке, картина понравилась. Хотя есть и те, кого проект дель Торо разочаровал. "Очень длинный, местами шероховатый, иногда чересчур медлительный, слишком несовершенный, чтобы быть шедевром, но я все равно не мог оторваться от экрана", — делится эмоциями Рекс Рид из Observer. Кристи Пучко из Mashable написала негативный отзыв. Все дело в Брэдли Купере. "Обидно за него (...). Он неплохой актер — он просто не подходит на эту роль", — считает журналистка. По ее мнению, Стэнтона должен был сыграть артист помоложе. Пучко как-то не верится в то, что персонаж с блеском в глазах, как у Купера, может быть столь наивным. Стефани Захарек, пишущая для Time, вряд ли бы согласилась со своей коллегой. Она в восторге от Купера в этой ленте. "Он умело справляется со всеми требованиями, которые предъявляет к нему картина. Это пугающе сочувствующий портрет настоящего негодяя", — говорит критик.Бенджамин Ли из The Guardian назвал "Аллею кошмаров" "одним из самых разочаровывающих фильмов года". По его мнению, это довольно простой проект, который маскируется под что-то более сложное. В нем есть сильные сцены, но вокруг них слишком много посторонней болтовни.Тиму Грирсону из Screen International новый фильм дель Торо в целом понравился. Он отметил точность исторических деталей и соблазнительный внешний вид героев. Но все же как "исследование нераскаявшегося интригана, лента не особо глубоко проникает в извращенную психику Стэнтона, как хотелось бы, и предлагает поверхностный портрет жадности и морального разложения", думает журналист.Российская премьера "Аллеи кошмаров" запланирована на 20 января 2022-го года.

https://ria.ru/20210919/toro-1750472206.html

https://ria.ru/20211120/trailer-1759763190.html

https://ria.ru/20211202/shayk-1761819674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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