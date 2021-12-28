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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211228/review-1765658993.html
За что критики хвалят и ругают новый фильм дель Торо "Аллея кошмаров"
За что критики хвалят и ругают новый фильм дель Торо "Аллея кошмаров" - РИА Новости, 28.12.2021
За что критики хвалят и ругают новый фильм дель Торо "Аллея кошмаров"
В Сети появились рецензии на новый фильм Гильермо дель Торо — "Аллея кошмаров". РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T08:03
2021-12-28T08:03
культура
брэдли купер
руни мара
гильермо дель торо гомес
кейт бланшетт
уиллем дефо
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Сети появились рецензии на новый фильм Гильермо дель Торо — "Аллея кошмаров". Главные роли в нем исполнили Брэдли Купер и Кейт Бланшетт. Также в ленте снимались Тони Коллетт, Уиллем Дефо, Руни Мара, Рон Перлман и другие.Главный герой — аферист Стэнтон Карлайл (Купер). Он притворялся телепатом и манипулировал другими. Но однажды мошенник столкивается с еще более извращенным и сильным соперником — психиатром Лилит Риттер (Бланшетт). Эта женственная блондинка пугает преступника больше, чем полиция. Лента основана на одноименном романе Уильяма Линзи Грешема 1946 года. В 1947 году вышла первая экранизация книги — фильм Эдмунда Гулдинга. Психиатра и притворщика в нем сыграли Хелен Уокер и Тайрон Пауэр.Рейтинг фильма на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes — 80 процентов. Это значит, что большинству журналистов, чьи отзывы учитывались при оценке, картина понравилась. Хотя есть и те, кого проект дель Торо разочаровал. "Очень длинный, местами шероховатый, иногда чересчур медлительный, слишком несовершенный, чтобы быть шедевром, но я все равно не мог оторваться от экрана", — делится эмоциями Рекс Рид из Observer. Кристи Пучко из Mashable написала негативный отзыв. Все дело в Брэдли Купере. "Обидно за него (...). Он неплохой актер — он просто не подходит на эту роль", — считает журналистка. По ее мнению, Стэнтона должен был сыграть артист помоложе. Пучко как-то не верится в то, что персонаж с блеском в глазах, как у Купера, может быть столь наивным. Стефани Захарек, пишущая для Time, вряд ли бы согласилась со своей коллегой. Она в восторге от Купера в этой ленте. "Он умело справляется со всеми требованиями, которые предъявляет к нему картина. Это пугающе сочувствующий портрет настоящего негодяя", — говорит критик.Бенджамин Ли из The Guardian назвал "Аллею кошмаров" "одним из самых разочаровывающих фильмов года". По его мнению, это довольно простой проект, который маскируется под что-то более сложное. В нем есть сильные сцены, но вокруг них слишком много посторонней болтовни.Тиму Грирсону из Screen International новый фильм дель Торо в целом понравился. Он отметил точность исторических деталей и соблазнительный внешний вид героев. Но все же как "исследование нераскаявшегося интригана, лента не особо глубоко проникает в извращенную психику Стэнтона, как хотелось бы, и предлагает поверхностный портрет жадности и морального разложения", думает журналист.Российская премьера "Аллеи кошмаров" запланирована на 20 января 2022-го года.
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брэдли купер, руни мара, гильермо дель торо гомес, кейт бланшетт, уиллем дефо, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
08:03 28.12.2021
 
За что критики хвалят и ругают новый фильм дель Торо "Аллея кошмаров"

В Сети появились рецензии на "Аллею кошмаров" дель Торо

© SearchlightPicturesКадр из трейлера к фильму "Аллея кошмаров"
Кадр из трейлера к фильму Аллея кошмаров
© SearchlightPictures
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Сети появились рецензии на новый фильм Гильермо дель Торо — "Аллея кошмаров".
Главные роли в нем исполнили Брэдли Купер и Кейт Бланшетт. Также в ленте снимались Тони Коллетт, Уиллем Дефо, Руни Мара, Рон Перлман и другие.
Главный герой — аферист Стэнтон Карлайл (Купер). Он притворялся телепатом и манипулировал другими. Но однажды мошенник столкивается с еще более извращенным и сильным соперником — психиатром Лилит Риттер (Бланшетт). Эта женственная блондинка пугает преступника больше, чем полиция.
Лента основана на одноименном романе Уильяма Линзи Грешема 1946 года. В 1947 году вышла первая экранизация книги — фильм Эдмунда Гулдинга. Психиатра и притворщика в нем сыграли Хелен Уокер и Тайрон Пауэр.
Рейтинг фильма на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes — 80 процентов. Это значит, что большинству журналистов, чьи отзывы учитывались при оценке, картина понравилась. Хотя есть и те, кого проект дель Торо разочаровал.
Аллея кошмаров
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Вышел тизер нового фильма дель Торо с Кейт Бланшетт и Брэдли Купером
"Очень длинный, местами шероховатый, иногда чересчур медлительный, слишком несовершенный, чтобы быть шедевром, но я все равно не мог оторваться от экрана", — делится эмоциями Рекс Рид из Observer.
Кристи Пучко из Mashable написала негативный отзыв. Все дело в Брэдли Купере. "Обидно за него (...). Он неплохой актер — он просто не подходит на эту роль", — считает журналистка. По ее мнению, Стэнтона должен был сыграть артист помоложе. Пучко как-то не верится в то, что персонаж с блеском в глазах, как у Купера, может быть столь наивным.
Кадр из трейлера к фильму Аллея кошмаров
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Стефани Захарек, пишущая для Time, вряд ли бы согласилась со своей коллегой. Она в восторге от Купера в этой ленте. "Он умело справляется со всеми требованиями, которые предъявляет к нему картина. Это пугающе сочувствующий портрет настоящего негодяя", — говорит критик.
Бенджамин Ли из The Guardian назвал "Аллею кошмаров" "одним из самых разочаровывающих фильмов года". По его мнению, это довольно простой проект, который маскируется под что-то более сложное. В нем есть сильные сцены, но вокруг них слишком много посторонней болтовни.
Тиму Грирсону из Screen International новый фильм дель Торо в целом понравился. Он отметил точность исторических деталей и соблазнительный внешний вид героев. Но все же как "исследование нераскаявшегося интригана, лента не особо глубоко проникает в извращенную психику Стэнтона, как хотелось бы, и предлагает поверхностный портрет жадности и морального разложения", думает журналист.
Российская премьера "Аллеи кошмаров" запланирована на 20 января 2022-го года.
Ирина Шейк на премьере фильма Аллея кошмаров - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
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КультураБрэдли КуперРуни МараГильермо дель Торо ГомесКейт БланшеттУиллем ДефоНовости культурыКино и сериалычто посмотреть
 
 
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