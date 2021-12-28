Эрмитаж рассказал о раке Александра Невского, которую просит вернуть РПЦ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Реставрация раки (гробницы) святого благоверного князя Александра Невского, возврата которой из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру добивается Русская православная церковь (РПЦ), займет еще не менее двух лет, сообщает музей.
Ранее патриарх Кирилл заявил о необходимости вернуть раку для мощей князя Александра Невского из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру Петербурга. Он также подчеркнул, что возвращение святыни должно проходить "при соблюдении требований специалистов по обеспечению ее сохранности". В настоящее время управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон и наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий ведут переговоры о возвращении раки с руководством Эрмитажа.
"В настоящее время комплекс украшений гробницы Александра Невского находится в реставрации, которая продлится ещё как минимум два года", - говорится в сообщении.
Эрмитаж подтвердил также, что продолжает переговоры с представителями РПЦ о дальнейшей судьбе раки.
Ранее в апреле 2021 года генеральный директор музея Михаил Пиотровский сообщал, что создание копии мемориального комплекса раки Александра Невского, где ранее хранились его мощи, пока не продвигается, поскольку не решена проблема финансирования. Идея создания этой копии для ее передачи РПЦ возникла в 2019 году.
С XVIII века рака находилась в Троицком соборе Александро-Невской лавры. В 1922 году она была насильно изъята из собора и помещена в Концертном зале Эрмитажа. Мощи святого благоверного князя Александра Невского были переданы в Музей религии и атеизма. В 1989 году они были возвращены из запасников музея в Троицкий собор Лавры. Рака же остается в настоящее время в Зимнем дворце.