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В Раде обвинили СБ Украины в незаконной прослушке политиков и дипломатов
В Раде обвинили СБ Украины в незаконной прослушке политиков и дипломатов - РИА Новости, 28.12.2021
В Раде обвинили СБ Украины в незаконной прослушке политиков и дипломатов
СБ Украины незаконно использует неучтенную технику для прослушивания телефонных переговоров политиков и иностранных послов на Украине, а также фабрикует... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T12:21
2021-12-28T12:21
в мире
украина
сша
верховная рада украины
служба безопасности украины
ренат кузьмин
telegram (приложение)
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 28 дек – РИА Новости. СБ Украины незаконно использует неучтенную технику для прослушивания телефонных переговоров политиков и иностранных послов на Украине, а также фабрикует уголовные дела против неугодных, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Ренат Кузьмин."Я могу утверждать, что Служба безопасности Украины превратилась в организацию, которая занимается совершением тяжких преступлений на территории Украины. Служба безопасности незаконно закупила комплексы по перехвату телефонных переговоров за, скажем так, негосударственные, неучтенные, деньги. Эти комплексы не были поставлены на бухгалтерский учет службы. На этом неучтенном оборудовании до сих пор незаконно работают штатные сотрудники СБУ", - написал Кузьмин в своем Telegram-канале.По его словам, с помощью этих комплексов СБУ незаконно прослушивает послов, депутатов, прокуроров, судей, "а также по заказу тех, кто платит, прослушивают чьих-то любовников, любовниц, следят за родственниками, соседями, конкурентами по бизнесу, а записи продают". Кузьмин не исключил, что прослушивают также послов США и ЕС на Украине."На каждого политика собираются такие файлы. Много лет. И вот, когда кому-то захочется посадить кого бы то ни было, СБУшники поднимают эти файлы, нарезают необходимые моменты, компонуют их в один файл и выдают за нужный разговор. Повторюсь, все это абсолютно незаконно и даже преступно", - заявил Кузьмин.
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в мире, украина, сша, верховная рада украины, служба безопасности украины, ренат кузьмин, telegram (приложение), оппозиционная платформа - за жизнь
12:21 28.12.2021
 
В Раде обвинили СБ Украины в незаконной прослушке политиков и дипломатов

Депутат Рады Кузьмин обвинил СБ Украины в незаконной прослушке политиков и дипломатов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 28 дек – РИА Новости. СБ Украины незаконно использует неучтенную технику для прослушивания телефонных переговоров политиков и иностранных послов на Украине, а также фабрикует уголовные дела против неугодных, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Ренат Кузьмин.
"Я могу утверждать, что Служба безопасности Украины превратилась в организацию, которая занимается совершением тяжких преступлений на территории Украины. Служба безопасности незаконно закупила комплексы по перехвату телефонных переговоров за, скажем так, негосударственные, неучтенные, деньги. Эти комплексы не были поставлены на бухгалтерский учет службы. На этом неучтенном оборудовании до сих пор незаконно работают штатные сотрудники СБУ", - написал Кузьмин в своем Telegram-канале.
По его словам, с помощью этих комплексов СБУ незаконно прослушивает послов, депутатов, прокуроров, судей, "а также по заказу тех, кто платит, прослушивают чьих-то любовников, любовниц, следят за родственниками, соседями, конкурентами по бизнесу, а записи продают". Кузьмин не исключил, что прослушивают также послов США и ЕС на Украине.
"На каждого политика собираются такие файлы. Много лет. И вот, когда кому-то захочется посадить кого бы то ни было, СБУшники поднимают эти файлы, нарезают необходимые моменты, компонуют их в один файл и выдают за нужный разговор. Повторюсь, все это абсолютно незаконно и даже преступно", - заявил Кузьмин.
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В миреУкраинаСШАВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныРенат КузьминTelegram (приложение)Оппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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