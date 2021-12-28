https://ria.ru/20211228/puteshestviya-1765760262.html

Стало известно, сколько стоили самые дорогие авиабилеты на зимние каникулы

Стало известно, сколько стоили самые дорогие авиабилеты на зимние каникулы - РИА Новости, 28.12.2021

Стало известно, сколько стоили самые дорогие авиабилеты на зимние каникулы

Эксперты составили рейтинг самых дорогих авиабилетов на новогодние каникулы, сообщает сервис Яндекс.Путешествия. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T10:32

2021-12-28T10:32

2021-12-28T10:32

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг самых дорогих авиабилетов на новогодние каникулы, сообщает сервис Яндекс.Путешествия.Специалисты компании изучили данные бронирований и выяснили, что максимальный чек на перелет составил 800 тысяч рублей. Эту сумму заплатил пользователь за четыре билета из Москвы в Таиланд и обратно.Дорога в оба конца из российской столицы в Доминикану обошлась двум туристам в 260 тысяч рублей, а в Иорданию — 220 тысяч рублей.Чуть меньше, 200 тысяч рублей, за перелет из Москвы в Казахстан заплатил взрослый путешественник за перелет с ребенком. Визит в Сербию обошелся одному из туристов в 150 тысяч рублей.Самый дорогой заказ с новогодним перелетом по России — из Москвы в Иркутск. Пара приобрела билеты за 215 тысяч рублей. Дорога из столицы в Мурманск и обратно обошлась двум пользователям в 170 тысяч рублей, а за поездку в Сочи пара жителей Владивостока отдала 130 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211218/maldivy-1764115599.html

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