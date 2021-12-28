Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211228/puteshestviya-1765760262.html
Стало известно, сколько стоили самые дорогие авиабилеты на зимние каникулы
Стало известно, сколько стоили самые дорогие авиабилеты на зимние каникулы - РИА Новости, 28.12.2021
Стало известно, сколько стоили самые дорогие авиабилеты на зимние каникулы
Эксперты составили рейтинг самых дорогих авиабилетов на новогодние каникулы, сообщает сервис Яндекс.Путешествия. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T10:32
2021-12-28T10:32
туризм
иордания
иркутск
новый год
новости - туризм
авиабилеты
туризм
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745024377_0:0:3298:1855_1920x0_80_0_0_f7bdb1212df129661dbf6f4e868c5216.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг самых дорогих авиабилетов на новогодние каникулы, сообщает сервис Яндекс.Путешествия.Специалисты компании изучили данные бронирований и выяснили, что максимальный чек на перелет составил 800 тысяч рублей. Эту сумму заплатил пользователь за четыре билета из Москвы в Таиланд и обратно.Дорога в оба конца из российской столицы в Доминикану обошлась двум туристам в 260 тысяч рублей, а в Иорданию — 220 тысяч рублей.Чуть меньше, 200 тысяч рублей, за перелет из Москвы в Казахстан заплатил взрослый путешественник за перелет с ребенком. Визит в Сербию обошелся одному из туристов в 150 тысяч рублей.Самый дорогой заказ с новогодним перелетом по России — из Москвы в Иркутск. Пара приобрела билеты за 215 тысяч рублей. Дорога из столицы в Мурманск и обратно обошлась двум пользователям в 170 тысяч рублей, а за поездку в Сочи пара жителей Владивостока отдала 130 тысяч рублей.
https://ria.ru/20211218/maldivy-1764115599.html
иордания
иркутск
россия
казахстан
таиланд
владивосток
сочи
мурманск
сербия
доминикана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745024377_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_8da96c994f21d099bf73648f4f24dfab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иордания, иркутск, новый год, новости - туризм, авиабилеты, туризм, россия, казахстан, таиланд, владивосток, сочи, мурманск, сербия, доминикана
10:32 28.12.2021
 
Стало известно, сколько стоили самые дорогие авиабилеты на зимние каникулы

Эксперты определили направления с самыми дорогими авиабилетами на новогодние праздники

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка возле стоек регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве
Девушка возле стоек регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг самых дорогих авиабилетов на новогодние каникулы, сообщает сервис Яндекс.Путешествия.
Специалисты компании изучили данные бронирований и выяснили, что максимальный чек на перелет составил 800 тысяч рублей. Эту сумму заплатил пользователь за четыре билета из Москвы в Таиланд и обратно.
Дорога в оба конца из российской столицы в Доминикану обошлась двум туристам в 260 тысяч рублей, а в Иорданию — 220 тысяч рублей.
Чуть меньше, 200 тысяч рублей, за перелет из Москвы в Казахстан заплатил взрослый путешественник за перелет с ребенком. Визит в Сербию обошелся одному из туристов в 150 тысяч рублей.
Самый дорогой заказ с новогодним перелетом по России — из Москвы в Иркутск. Пара приобрела билеты за 215 тысяч рублей. Дорога из столицы в Мурманск и обратно обошлась двум пользователям в 170 тысяч рублей, а за поездку в Сочи пара жителей Владивостока отдала 130 тысяч рублей.
Мальдивы - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
18 декабря, 08:00Туризм
Гид по Мальдивам: сколько стоят туры и как выбрать идеальный остров
 
ТуризмИорданияИркутскНовый годНовости - ТуризмавиабилетыТуризмРоссияКазахстанТаиландВладивостокСочиМурманскСербияДоминикана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:00На Украине назвали санкции против каналов "глумлением над свободой слова"
01:55В Раде заявили об отсутствии причин для санкций против украинских каналов
01:15Эксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопления
01:11Главный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия рака
01:02Госдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*
00:56Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцев
00:49При взрыве в украинской больнице погибли два человека
00:42Мигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими данными
00:40Новак назвал причины газового кризиса в Европе
00:39Минздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинации
00:30Вступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантов
00:27Некоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотики
00:21Президент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школы
00:12Президент Эстонии заявил о готовности встретиться с Путиным
00:05Минздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19
23:52Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревности
23:44Дипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и Запада
23:43Почти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в Судане
23:36В Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спор
23:33Полянский выразил надежду на возобновление СВПД
Лента новостейМолния
На Украине назвали санкции против каналов "глумлением над свободой слова"В Раде заявили об отсутствии причин для санкций против украинских каналовЭксперт рассказал, когда лучше забирать пенсионные накопленияГлавный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия ракаГосдеп осудил ликвидацию "Мемориала"*Минздрав разъяснил срок действия медосвидетельствования для иностранцевПри взрыве в украинской больнице погибли два человекаМигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими даннымиНовак назвал причины газового кризиса в ЕвропеМинздрав рассказал, когда планировать беременность после вакцинацииВступили в силу новые правила фото и дактилоскопии для мигрантовНекоторых иностранцев в России обязали проходить тесты на ВИЧ и наркотикиПрезидент Эстонии рассказал, останутся ли в стране русские школыПрезидент Эстонии заявил о готовности встретиться с ПутинымМинздрав обновил рекомендации по оказанию медпомощи беременным при COVID-19Пермяка обвинили в убийстве знакомой на почве ревностиДипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и ЗападаПочти 40 человек погибли при обрушении золотого рудника в СуданеВ Тюменской области двух мужчин осудили за убийство человека на спорПолянский выразил надежду на возобновление СВПД