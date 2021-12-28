https://ria.ru/20211228/puteshestviya-1765760262.html
Стало известно, сколько стоили самые дорогие авиабилеты на зимние каникулы
Стало известно, сколько стоили самые дорогие авиабилеты на зимние каникулы - РИА Новости, 28.12.2021
Стало известно, сколько стоили самые дорогие авиабилеты на зимние каникулы
Эксперты составили рейтинг самых дорогих авиабилетов на новогодние каникулы, сообщает сервис Яндекс.Путешествия. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T10:32
2021-12-28T10:32
2021-12-28T10:32
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иркутск
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новости - туризм
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг самых дорогих авиабилетов на новогодние каникулы, сообщает сервис Яндекс.Путешествия.Специалисты компании изучили данные бронирований и выяснили, что максимальный чек на перелет составил 800 тысяч рублей. Эту сумму заплатил пользователь за четыре билета из Москвы в Таиланд и обратно.Дорога в оба конца из российской столицы в Доминикану обошлась двум туристам в 260 тысяч рублей, а в Иорданию — 220 тысяч рублей.Чуть меньше, 200 тысяч рублей, за перелет из Москвы в Казахстан заплатил взрослый путешественник за перелет с ребенком. Визит в Сербию обошелся одному из туристов в 150 тысяч рублей.Самый дорогой заказ с новогодним перелетом по России — из Москвы в Иркутск. Пара приобрела билеты за 215 тысяч рублей. Дорога из столицы в Мурманск и обратно обошлась двум пользователям в 170 тысяч рублей, а за поездку в Сочи пара жителей Владивостока отдала 130 тысяч рублей.
https://ria.ru/20211218/maldivy-1764115599.html
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иордания, иркутск, новый год, новости - туризм, авиабилеты, туризм, россия, казахстан, таиланд, владивосток, сочи, мурманск, сербия, доминикана
Стало известно, сколько стоили самые дорогие авиабилеты на зимние каникулы
Эксперты определили направления с самыми дорогими авиабилетами на новогодние праздники
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг самых дорогих авиабилетов на новогодние каникулы, сообщает сервис Яндекс.Путешествия.
Специалисты компании изучили данные бронирований и выяснили, что максимальный чек на перелет составил 800 тысяч рублей. Эту сумму заплатил пользователь за четыре билета из Москвы в Таиланд и обратно.
Дорога в оба конца из российской столицы в Доминикану обошлась двум туристам в 260 тысяч рублей, а в Иорданию — 220 тысяч рублей.
Чуть меньше, 200 тысяч рублей, за перелет из Москвы в Казахстан заплатил взрослый путешественник за перелет с ребенком. Визит в Сербию обошелся одному из туристов в 150 тысяч рублей.
Самый дорогой заказ с новогодним перелетом по России — из Москвы в Иркутск. Пара приобрела билеты за 215 тысяч рублей. Дорога из столицы в Мурманск и обратно обошлась двум пользователям в 170 тысяч рублей, а за поездку в Сочи пара жителей Владивостока отдала 130 тысяч рублей.