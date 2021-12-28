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В Москве на месте гибели Просвирнина образовался стихийный мемориал
В Москве на месте гибели Просвирнина образовался стихийный мемориал - РИА Новости, 28.12.2021
В Москве на месте гибели Просвирнина образовался стихийный мемориал
На месте гибели основателя националистического журнала "Спутник и погром" Егора Просвирнина образовался стихийный мемориал, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T12:56
2021-12-28T12:56
2021-12-28T12:56
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. На месте гибели основателя националистического журнала "Спутник и погром" Егора Просвирнина образовался стихийный мемориал, передаёт корреспондент РИА Новости.Люди оставляют записки и цветы – на земле несколько десятков букетов. На столбе рядом с местом гибели приклеена фотография Просвирнина, примотаны цветы. Коммунальные службы мемориал не трогают.Накануне тело 35-летнего Просвирнина обнаружили под окнами здания в центре Москвы - предположительно, он покончил с собой. В журнале настаивают, что смерть Просвирнина была несчастным случаем, "ни о каком суициде не было и речи".В июле 2017 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, включая сайт "Спутника и погрома".
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происшествия, москва, россия, егор просвирнин
В Москве на месте гибели Просвирнина образовался стихийный мемориал
На месте гибели журналиста Просвирнина в Москве образовался стихийный мемориал