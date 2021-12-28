https://ria.ru/20211228/prosvirnin-1765810950.html

В Москве на месте гибели Просвирнина образовался стихийный мемориал

В Москве на месте гибели Просвирнина образовался стихийный мемориал - РИА Новости, 28.12.2021

В Москве на месте гибели Просвирнина образовался стихийный мемориал

На месте гибели основателя националистического журнала "Спутник и погром" Егора Просвирнина образовался стихийный мемориал, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T12:56

2021-12-28T12:56

2021-12-28T12:56

происшествия

москва

россия

егор просвирнин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765708788_0:433:1958:1534_1920x0_80_0_0_509d5528f76ecd78f532769c2e0875fd.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. На месте гибели основателя националистического журнала "Спутник и погром" Егора Просвирнина образовался стихийный мемориал, передаёт корреспондент РИА Новости.Люди оставляют записки и цветы – на земле несколько десятков букетов. На столбе рядом с местом гибели приклеена фотография Просвирнина, примотаны цветы. Коммунальные службы мемориал не трогают.Накануне тело 35-летнего Просвирнина обнаружили под окнами здания в центре Москвы - предположительно, он покончил с собой. В журнале настаивают, что смерть Просвирнина была несчастным случаем, "ни о каком суициде не было и речи".В июле 2017 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, включая сайт "Спутника и погрома".

https://ria.ru/20211228/prosvirnin-1765751325.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, егор просвирнин