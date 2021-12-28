https://ria.ru/20211228/prosvirnin-1765808082.html

"Спутник и погром" назвал смерть Просвирнина несчастным случаем

"Спутник и погром" назвал смерть Просвирнина несчастным случаем - РИА Новости, 28.12.2021

"Спутник и погром" назвал смерть Просвирнина несчастным случаем

Все известные обстоятельства о смерти журналиста Егора Просвирнина говорят о том, что это был несчастный случай, сообщается в Telegram-канале основанного им... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T12:44

2021-12-28T12:44

2021-12-28T12:44

происшествия

москва

егор просвирнин

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Все известные обстоятельства о смерти журналиста Егора Просвирнина говорят о том, что это был несчастный случай, сообщается в Telegram-канале основанного им издания "Спутник и погром". По данным ресурса, в квартире Просвирнина не обнаружено никаких предсмертных записок ни полицией, ни адвокатом, ни родными и близкими Егора."Могло ли это быть убийством? Вся имеющаяся у нас информация указывает на то, что нет. <…> "Последнюю неделю Егор болел, страдал бессонницей и находился в сумрачном состоянии духа. Однако ни о каком суициде не было и речи. Несмотря на отказ нашей платёжной системы и массу других рабочих проблем, главный редактор не планировал капитуляций ни в каком виде, а планы на следующий год были поистине масштабными, если не грандиозными", - говорится в официальном заявлении издания по поводу смерти Просвирнина.По информации издания, дверь в квартиру была заперта на щеколду, полиция проникла в нее через балкон, а внутри, "несмотря на хаос и погром, никаких свидетельств борьбы или насилия обнаружено не было"."Во время осмотра места происшествия и изъятия техники в квартире присутствовал наш адвокат. Он также не обнаружил следов уголовного преступления. Так что вся конспирология по поводу смерти Егора на данный момент абсолютно безосновательна", - говорится в заявлении. Кроме того, отмечается, что Просвирнин написал "яростное" новогоднее обращение, так что о сознательном или запланированном уходе из жизни говорить не приходится."Так что же именно произошло 27 декабря? Егор решил заглушить физическую боль и экзистенциальную тоску алкоголем, как это делают почти все из нас в такие минуты. Пускай и почти все из нас знают, что так делать нельзя. В районе 12 часов дня произошла обычная бытовая ссора с супругой. Марина Просвирнина покинула квартиру в районе 15 часов дня, а Егор заперся изнутри. Ещё через полтора часа Марине позвонил арендодатель и сообщил, что под балконом на Тверском бульваре лежит тело мужчины. Марина вместе с матерью Егора Викторией Викторовной тут же приехали на место. К нашему общему ужасу оказалось, что погибший — Егор Просвирнин", - говорится в сообщении.В июле 2017 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, включая сайт "Спутника и погрома".

https://ria.ru/20211228/prosvirnin-1765751325.html

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происшествия, москва, егор просвирнин