https://ria.ru/20211228/prosvirnin-1765776005.html

Егор Просвирнин не оставил предсмертной записки, заявил его друг

Егор Просвирнин не оставил предсмертной записки, заявил его друг - РИА Новости, 28.12.2021

Егор Просвирнин не оставил предсмертной записки, заявил его друг

Погибший основатель националистического журнала "Спутник и погром" Егор Просвирнин не оставлял предсмертной записки, сообщил РИА Новости его друг и коллега... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T10:45

2021-12-28T10:45

2021-12-28T12:35

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Погибший основатель националистического журнала "Спутник и погром" Егор Просвирнин не оставлял предсмертной записки, сообщил РИА Новости его друг и коллега Святослав Павлов."Это фейк. Там не его почерк, тем более никаких предсмертных записок не было найдено на месте", — сказал Павлов.Дата похорон пока неизвестна — сначала родственникам должны выдать тело, добавил он.Как ранее рассказал источник агентства, тело мужчины обнаружили в центре Москвы — предположительно, он покончил с собой. Погибшим оказался 35-летний Просвирнин. Позже адвокат националиста Матвей Цзен подтвердил РИА Новости его смерть. Собеседник в правоохранительных органах уточнил, что он мог находиться в состоянии наркотического опьянения. В некоторых телеграм-каналах появилась информация о том, что мужчина оставил сообщение. Причиной смерти Просвирнина мог стать конфликт на бытовой почве, писали СМИ со ссылкой на слова его жены Марины Урусовой. Девушка говорила, что последние два дня они распивали алкогольные напитки.В июле 2017 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал несколько крупных ресурсов националистического и экстремистского содержания, включая "Спутник и погром".

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