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Жена пролила свет на загадочную смерть националиста Егора Просвирнина
Жена назвала возможную причину гибели Егора Просвирнина - РИА Новости, 28.12.2021
Жена пролила свет на загадочную смерть националиста Егора Просвирнина
Причиной гибели российского националиста, основателя издания "Спутник и погром" Егора Просвирнина мог стать конфликт на бытовой почве, пишет МК со ссылкой на... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T03:19
2021-12-28T03:19
происшествия
москва
россия
егор просвирнин
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Причиной гибели российского националиста, основателя издания "Спутник и погром" Егора Просвирнина мог стать конфликт на бытовой почве, пишет МК со ссылкой на показания его жены Марины Урусовой.По словам женщины, последние два дня супруги распивали алкогольные напитки.Также она уточнила, что после этого отправилась домой и узнала о трагедии благодаря звонку от собственника арендованной квартиры.Как ранее сообщил источник РИА Новости, тело Егора Просвирнина обнаружили в центре Москвы — предположительно, он покончил с собой. Позже адвокат мужчины Матвей Цзен подтвердил РИА Новости его смерть. Собеседник агентства в правоохранительных органах уточнил, что погибший мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Проводится проверка.Егор Просвирнин был основателем сайта "Спутник и погром", заблокированного в России летом 2017 года за экстремизм.
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происшествия, москва, россия, егор просвирнин
03:19 28.12.2021
 
Жена назвала возможную причину гибели Егора Просвирнина

МК: причиной гибели основателя сайта "Спутник и погром" Просвирнина стал бытовой конфликт

© CzarTalksЕгор Просвирнин
Егор Просвирнин
© CzarTalks
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Причиной гибели российского националиста, основателя издания "Спутник и погром" Егора Просвирнина мог стать конфликт на бытовой почве, пишет МК со ссылкой на показания его жены Марины Урусовой.
По словам женщины, последние два дня супруги распивали алкогольные напитки.

"Неожиданно для нее супруг начал буянить, и она позвонила матери и свекрови, призвав их на помощь. Женщины пытались успокоить Просвирнина, но тот выгнал их и закрыл дверь на щеколду изнутри", — отмечает издание, цитируя слова Урусовой.

Также она уточнила, что после этого отправилась домой и узнала о трагедии благодаря звонку от собственника арендованной квартиры.
Как ранее сообщил источник РИА Новости, тело Егора Просвирнина обнаружили в центре Москвы — предположительно, он покончил с собой. Позже адвокат мужчины Матвей Цзен подтвердил РИА Новости его смерть. Собеседник агентства в правоохранительных органах уточнил, что погибший мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Проводится проверка.
Егор Просвирнин был основателем сайта "Спутник и погром", заблокированного в России летом 2017 года за экстремизм.
Егор Просвирнин - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
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