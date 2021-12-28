https://ria.ru/20211228/prosvirnin-1765751325.html

Жена пролила свет на загадочную смерть националиста Егора Просвирнина

Жена назвала возможную причину гибели Егора Просвирнина - РИА Новости, 28.12.2021

Жена пролила свет на загадочную смерть националиста Егора Просвирнина

Причиной гибели российского националиста, основателя издания "Спутник и погром" Егора Просвирнина мог стать конфликт на бытовой почве, пишет МК со ссылкой на... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T03:19

2021-12-28T03:19

2021-12-28T03:19

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Причиной гибели российского националиста, основателя издания "Спутник и погром" Егора Просвирнина мог стать конфликт на бытовой почве, пишет МК со ссылкой на показания его жены Марины Урусовой.По словам женщины, последние два дня супруги распивали алкогольные напитки.Также она уточнила, что после этого отправилась домой и узнала о трагедии благодаря звонку от собственника арендованной квартиры.Как ранее сообщил источник РИА Новости, тело Егора Просвирнина обнаружили в центре Москвы — предположительно, он покончил с собой. Позже адвокат мужчины Матвей Цзен подтвердил РИА Новости его смерть. Собеседник агентства в правоохранительных органах уточнил, что погибший мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Проводится проверка.Егор Просвирнин был основателем сайта "Спутник и погром", заблокированного в России летом 2017 года за экстремизм.

https://radiosputnik.ria.ru/20211227/prosvirin-1765715007.html

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происшествия, москва, россия, егор просвирнин