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Ульянов сообщил о прогрессе на переговорах по СВПД в Вене

Ульянов сообщил о прогрессе на переговорах по СВПД в Вене - РИА Новости, 28.12.2021

Ульянов сообщил о прогрессе на переговорах по СВПД в Вене

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов во вторник заявил о неоспоримом прогрессе по ядерному вопросу на переговорах по Совместному РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T21:06

2021-12-28T21:06

2021-12-28T21:06

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ВЕНА, 28 дек - РИА Новости. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов во вторник заявил о неоспоримом прогрессе по ядерному вопросу на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).Восьмой раунд переговоров по восстановлению ядерной сделки с Ираном стартовал в австрийской столице в понедельник. Переговорщики исходят из того, что до достижения соглашения остаются недели, а не месяцы.Он добавил, что утром вторника провел полезную и позитивную встречу с главами делегаций Великобритании, Франции и Германии на переговорах.По мнению Ульянова, участникам переговоров нужно ориентироваться на достижение соглашения к началу февраля. Ранее он отмечал, что все переговорщики не хотят терять времени и нацелены на скорейшее восстановление СВПД.Предыдущий, седьмой раунд переговоров в Вене по возобновлению СВПД по иранской ядерной программе стартовал в конце ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций. 17 декабря было объявлено о завершении седьмого раунда переговоров. Стороны достигли договорённости по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позицию Ирана.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы гарантировать ее мирный характер. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20211228/iran-1765810107.html

https://ria.ru/20211221/peregovory-1764677607.html

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в мире, сша, иран, тегеран (город), франция, великобритания, михаил ульянов, дональд трамп, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия