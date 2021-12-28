14:20 28.12.2021 (обновлено: 14:34 28.12.2021)
Постпред России прокомментировал размещение американской ПРО в Европе
Постпред России Чижов: ЕС, вероятно, промолчит при размещении американской ПРО в Польше
© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканский военный на территории военной базы в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. ЕС молчал при размещении американской ПРО в Румынии, вероятно, промолчит и при размещении в Польше, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Когда в Румынии разместили систему ПРО американцы, способную при небольшой переналадке запускать и ракеты средний дальности в направлении России, Евросоюз не сказал ни слова. Рискну предположить, что ни слова он не скажет, и когда аналогичная система в ближайшие месяцы, вполне может так случиться, появится в Польше", - сказал Чижов на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".
МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. По мнению замглавы МИД РФ, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Отношения России с Евросоюзом ненормальные, за 2021 год они подверглись дополнительным испытаниям, сообщил Владимир Чижов.
"Нынешнее состояние российско-есовских отношений, к сожалению, - я насколько помню, говорил вам об этом и год назад - является ненормальным. Но сегодня я вынужден констатировать, что оно за минувший год подверглось дополнительным испытаниям", - сказал Чижов на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".