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Постпред России прокомментировал размещение американской ПРО в Европе

Постпред России прокомментировал размещение американской ПРО в Европе - РИА Новости, 28.12.2021

Постпред России прокомментировал размещение американской ПРО в Европе

ЕС молчал при размещении американской ПРО в Румынии, вероятно, промолчит и при размещении в Польше, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:20

2021-12-28T14:20

2021-12-28T14:34

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россия

евросоюз

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владимир чижов

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. ЕС молчал при размещении американской ПРО в Румынии, вероятно, промолчит и при размещении в Польше, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. По мнению замглавы МИД РФ, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Отношения России с Евросоюзом ненормальные, за 2021 год они подверглись дополнительным испытаниям, сообщил Владимир Чижов."Нынешнее состояние российско-есовских отношений, к сожалению, - я насколько помню, говорил вам об этом и год назад - является ненормальным. Но сегодня я вынужден констатировать, что оно за минувший год подверглось дополнительным испытаниям", - сказал Чижов на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20211228/gazoprovod-1765830458.html

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в мире, сша, румыния, польша, россия, евросоюз, нато, владимир чижов