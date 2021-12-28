https://ria.ru/20211228/priroda-1765832122.html
Вильфанд заявил о росте числа опасных природных явлений
Вильфанд заявил о росте числа опасных природных явлений - РИА Новости, 28.12.2021
Вильфанд заявил о росте числа опасных природных явлений
Рекордное количество в 1155 опасных погодных явлений было зафиксировано в 2021 году в России, что превысило предыдущий рекорд 2008 года, сообщил журналистам... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T14:33
2021-12-28T14:33
2021-12-28T14:33
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150707/54/1507075465_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_234306b881d9ba5bab25a9cec437e957.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Рекордное количество в 1155 опасных погодных явлений было зафиксировано в 2021 году в России, что превысило предыдущий рекорд 2008 года, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня" во вторник.В этом году было зафиксировано самое большое количество опасных явлений. За 11 месяцев (данные за декабрь не пришли) произошло 1155 опасный явлений на территории страны. До сих пор самое большое количество было в 2008 году - 1090", - сказал Вильфанд.Он добавил, что в 2020 году фиксировались 1000 опасных явлений.
https://ria.ru/20211220/pogoda-1764482834.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150707/54/1507075465_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_ca552eef7ba9f23e4e812e7ea064e2ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия
Вильфанд заявил о росте числа опасных природных явлений
Роман Вильфанд: в этом году было зафиксировано рекордное число опасных природных явлений