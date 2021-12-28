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В Приморье силовики изъяли у браконьеров крупную партию моллюсков
В Приморье силовики изъяли у браконьеров крупную партию моллюсков - РИА Новости, 28.12.2021
В Приморье силовики изъяли у браконьеров крупную партию моллюсков
Крупнейшую за последние годы партию браконьерских моллюсков изъяли в Приморском крае, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T09:49
2021-12-28T09:49
2021-12-28T09:50
происшествия
уссурийск
приморский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Крупнейшую за последние годы партию браконьерских моллюсков изъяли в Приморском крае, сообщает ЦОС ФСБ.По данным службы, в одном из частных домов Уссурийска были обнаружены тайники с дальневосточным трепангом без документов, подтверждающих законность его происхождения. Более 2 тонн моллюсков в сушеном виде было упаковано в пластиковые мешки и сокрыто за обшивкой стен."Пресечен незаконный оборот ценных видов водных биологических ресурсов ... Объем изъятого стал самым крупным за последние годы. По предварительной оценке, причиненный ущерб водным биологическим ресурсам превышает 400 млн рублей", - говорится в сообщении.Там же уточняется, что незаконный оборот продукции пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю вместе с Дальневосточным таможенным управлением ФТС России.Отмечается, что в настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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происшествия, уссурийск, приморский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), россия
09:49 28.12.2021 (обновлено: 09:50 28.12.2021)
В Приморье силовики изъяли у браконьеров крупную партию моллюсков
В Приморье силовики изъяли у браконьеров крупнейшую за последние годы партию моллюсков