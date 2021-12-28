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В Госдуме предложили запретить чиновникам новогодние поездки за границу

В Госдуме предложили запретить чиновникам новогодние поездки за границу - РИА Новости, 28.12.2021

В Госдуме предложили запретить чиновникам новогодние поездки за границу

Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев предложил запретить чиновникам выезжать за рубеж в период новогодних праздников с целью развития внутреннего туризма. Об... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T03:08

2021-12-28T03:08

2021-12-28T09:12

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев предложил запретить чиновникам выезжать за рубеж в период новогодних праздников с целью развития внутреннего туризма. Об этом парламентарий рассказал в беседе с РИА Новости.Он добавил, что многие депутаты, которые планируют провести новогодние праздники в России, поддержали его инициативу."Мы говорим о чувстве патриотизма, но при этом при ключевых историях рассматриваем как общий туризм только выезд на уже готовые сервисные площадки на мировом пространстве. Не акцентируем внимание на внутренние возможности страны, объясняя это тем, что сервис слабый, все дорого. А кто должен решать этот вопрос? Этот вопрос должны решать чиновники, для нас, для людей", — добавил Хамзаев.Он подчеркнул, что сам планирует отдыхать и находиться у себя в регионе, республике Дагестан, чтобы "реагировать на запросы общества". Также депутат пообещал продвигать среди чиновников идею отдыха внутри России.

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общество, москва, единая россия, госдума рф, султан хамзаев, россия