https://ria.ru/20211228/prazdniki-1765750782.html
В Госдуме предложили запретить чиновникам новогодние поездки за границу
В Госдуме предложили запретить чиновникам новогодние поездки за границу - РИА Новости, 28.12.2021
В Госдуме предложили запретить чиновникам новогодние поездки за границу
Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев предложил запретить чиновникам выезжать за рубеж в период новогодних праздников с целью развития внутреннего туризма. Об... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T03:08
2021-12-28T03:08
2021-12-28T09:12
новый год — 2022
общество
москва
единая россия
госдума рф
султан хамзаев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЕР Султан Хамзаев предложил запретить чиновникам выезжать за рубеж в период новогодних праздников с целью развития внутреннего туризма. Об этом парламентарий рассказал в беседе с РИА Новости.Он добавил, что многие депутаты, которые планируют провести новогодние праздники в России, поддержали его инициативу."Мы говорим о чувстве патриотизма, но при этом при ключевых историях рассматриваем как общий туризм только выезд на уже готовые сервисные площадки на мировом пространстве. Не акцентируем внимание на внутренние возможности страны, объясняя это тем, что сервис слабый, все дорого. А кто должен решать этот вопрос? Этот вопрос должны решать чиновники, для нас, для людей", — добавил Хамзаев.Он подчеркнул, что сам планирует отдыхать и находиться у себя в регионе, республике Дагестан, чтобы "реагировать на запросы общества". Также депутат пообещал продвигать среди чиновников идею отдыха внутри России.
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_adaa87d5f579a4c51f6ccafb16797065.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, единая россия, госдума рф, султан хамзаев, россия
03:08 28.12.2021 (обновлено: 09:12 28.12.2021)
В Госдуме предложили запретить чиновникам новогодние поездки за границу
Депутат ГД Хамзаев: нужно запретить чиновникам выезжать за рубеж на новогодних праздниках
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости.
Депутат Госдумы
от ЕР
Султан Хамзаев предложил запретить чиновникам выезжать за рубеж в период новогодних праздников с целью развития внутреннего туризма. Об этом парламентарий рассказал в беседе с РИА Новости.
"Я считаю, что будет правильно, если на наших новогодних праздниках чиновники будут отдыхать в России. Так они смогут понять болевые точки в сфере туризма в каждом конкретном регионе и уже работать над тем, чтобы эти проблемы были сведены к нулю. Отдых для наших граждан должен быть дешевле, комфортнее и приятнее", — отметил Хамзаев.
Он добавил, что многие депутаты, которые планируют провести новогодние праздники в России
, поддержали его инициативу.
"Мы говорим о чувстве патриотизма, но при этом при ключевых историях рассматриваем как общий туризм только выезд на уже готовые сервисные площадки на мировом пространстве. Не акцентируем внимание на внутренние возможности страны, объясняя это тем, что сервис слабый, все дорого. А кто должен решать этот вопрос? Этот вопрос должны решать чиновники, для нас, для людей", — добавил Хамзаев.
Он подчеркнул, что сам планирует отдыхать и находиться у себя в регионе, республике Дагестан, чтобы "реагировать на запросы общества". Также депутат пообещал продвигать среди чиновников идею отдыха внутри России.