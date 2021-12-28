https://ria.ru/20211228/prazdnik-1765809591.html

В Кремле не ответили на вопрос, где Путин будет встречать Новый год

В Кремле не ответили на вопрос, где Путин будет встречать Новый год - РИА Новости, 28.12.2021

В Кремле не ответили на вопрос, где Путин будет встречать Новый год

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не может сказать, проведет ли президент Владимир Путин новогодние каникулы в Москве или в Сочи. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T12:50

2021-12-28T12:50

2021-12-28T13:03

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не может сказать, проведет ли президент Владимир Путин новогодние каникулы в Москве или в Сочи."Сейчас пока не могу сказать", - сказал Песков, отвечая во вторник на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20211226/putin-1765545170.html

сочи

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россия

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