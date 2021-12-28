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В Кремле не ответили на вопрос, где Путин будет встречать Новый год
В Кремле не ответили на вопрос, где Путин будет встречать Новый год - РИА Новости, 28.12.2021
В Кремле не ответили на вопрос, где Путин будет встречать Новый год
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не может сказать, проведет ли президент Владимир Путин новогодние каникулы в Москве или в Сочи. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T12:50
2021-12-28T12:50
2021-12-28T13:03
новый год — 2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не может сказать, проведет ли президент Владимир Путин новогодние каникулы в Москве или в Сочи."Сейчас пока не могу сказать", - сказал Песков, отвечая во вторник на вопросы журналистов.
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владимир путин, новый год, политика, сочи, москва, дмитрий песков, россия
12:50 28.12.2021 (обновлено: 13:03 28.12.2021)
В Кремле не ответили на вопрос, где Путин будет встречать Новый год
Пресс-секретарь президента Песков: пока не могу сказать, где Путин встретит Новый год