https://ria.ru/20211228/prava-1765780089.html

Более 80 млн человек получили цифровые водительские права в Китае

Более 80 млн человек получили цифровые водительские права в Китае - РИА Новости, 28.12.2021

Более 80 млн человек получили цифровые водительские права в Китае

На сегодняшний день более 80 миллионов жителей Китая получили цифровые водительские права, свидетельствуют данные Министерства общественной безопасности КНР,... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T11:13

2021-12-28T11:13

2021-12-28T11:13

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водительские права

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МОСКВА, 28 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". На сегодняшний день более 80 миллионов жителей Китая получили цифровые водительские права, свидетельствуют данные Министерства общественной безопасности КНР, опубликованные в понедельник на пресс-конференции.Согласно сообщению, в последние годы вышеупомянутое ведомство предприняло в общей сложности 69 реформаторских мер в области управления дорожным движением для обеспечения удобства людей.Было оказано более 3,2 миллиарда онлайн-услуг, что позволило частным лицам и предприятиям сократить расходы на обслуживание более чем на 80 миллиардов юаней (около 12,6 миллиарда долларов), сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20211224/elektromobili-1765329951.html

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китай, водительские права