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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211228/prava-1765780089.html
Более 80 млн человек получили цифровые водительские права в Китае
Более 80 млн человек получили цифровые водительские права в Китае - РИА Новости, 28.12.2021
Более 80 млн человек получили цифровые водительские права в Китае
На сегодняшний день более 80 миллионов жителей Китая получили цифровые водительские права, свидетельствуют данные Министерства общественной безопасности КНР,... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T11:13
2021-12-28T11:13
россия-китай: главное
китай
водительские права
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МОСКВА, 28 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". На сегодняшний день более 80 миллионов жителей Китая получили цифровые водительские права, свидетельствуют данные Министерства общественной безопасности КНР, опубликованные в понедельник на пресс-конференции.Согласно сообщению, в последние годы вышеупомянутое ведомство предприняло в общей сложности 69 реформаторских мер в области управления дорожным движением для обеспечения удобства людей.Было оказано более 3,2 миллиарда онлайн-услуг, что позволило частным лицам и предприятиям сократить расходы на обслуживание более чем на 80 миллиардов юаней (около 12,6 миллиарда долларов), сообщили в ведомстве.
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китай, водительские права
11:13 28.12.2021
 

Более 80 млн человек получили цифровые водительские права в Китае

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Гуомао в Пекине
Район Гуомао в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". На сегодняшний день более 80 миллионов жителей Китая получили цифровые водительские права, свидетельствуют данные Министерства общественной безопасности КНР, опубликованные в понедельник на пресс-конференции.
Согласно сообщению, в последние годы вышеупомянутое ведомство предприняло в общей сложности 69 реформаторских мер в области управления дорожным движением для обеспечения удобства людей.
Мужчина фотографирует электрический концепт-кар BYD E-SEED GT на Шанхайском автосалоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 14:01Россия-Китай: Главное
Китайские электромобили покоряют мир
Было оказано более 3,2 миллиарда онлайн-услуг, что позволило частным лицам и предприятиям сократить расходы на обслуживание более чем на 80 миллиардов юаней (около 12,6 миллиарда долларов), сообщили в ведомстве.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайводительские права
 
 
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