14:24 28.12.2021 (обновлено: 14:48 28.12.2021)
У Евросоюза нет четкой позиции по "Северному потоку — 2", заявил постпред
Постпред при ЕС Чижов: у европейских стран нет четкой позиции по "Северному потоку — 2"
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinБереговые объекты на территории газораспределительного центра газопровода "Северный поток-2" в Германии
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Москва считает, что вопрос о сроках сертификации газопровода "Северный поток 2" является политическим, а не техническим, при этом прогнозировать, когда процедура завершится, сложно, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
"Я считаю, что вопрос о сроках сертификации это прежде всего политический вопрос, никакой он не технический, не юридический", - пояснил российский постпред в ходе видеомоста, организованного МИА "Россия сегодня". Он добавил, что "четко выраженной позиции Евросоюза на сегодняшний момент нет".
"Северный поток 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, проложенных от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператор проекта - Nord Stream 2 AG с единственным акционером, "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
В настоящее время трубопровод "Северный поток 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для оператора "трубы" - швейцарской Nord Stream 2 AG - создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, этот процесс может занять несколько месяцев.