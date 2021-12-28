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Бербок честно высказалась о "Северном потоке — 2"
Глава МИД Германии Бербок высказалась о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 28.12.2021
Бербок честно высказалась о "Северном потоке — 2"
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о большой роли "Северного потока — 2" для геополитики. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T11:41
2021-12-28T15:23
экономика
украина
сша
газпром
северный поток — 2
uniper
welt
россия
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о большой роли "Северного потока — 2" для геополитики.По ее мнению, это больше чем просто частный экономический проект."Последние несколько лет с учетом различного восприятия (газопровода. — Прим. ред.) в Европе прояснили, какую геостратегическую роль играет "Северный поток — 2", — сказала она DPA.Бывшее правительство ФРГ во главе с канцлером Ангелой Меркель также признавало, что это касается вопросов безопасности, обратила внимание дипломат. Она сослалась на соглашение между предыдущим немецким кабмином и США по "Северному потоку — 2", в котором указывалось на недопустимость "использования энергетики в качестве оружия" и "серьезные последствия" этого. По словам Бербок, эти положения "продолжают действовать".Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что Федеральное сетевое агентство (BNA) занимается вопросом сертификации Nord Stream 2 AG как основного оператора газопровода "совершенно без политики". Он неоднократно подчеркивал экономическую направленность проекта."Северный поток — 2" состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, трубопровод проложен от побережья России через Балтийское море до Германии.Газопровод достроили в сентябре, но его запуск пришлось отложить из-за отсутствия решения со стороны немецкого регулятора о сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора.В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и подчеркивали, что он выгоден не только России, но и ЕС.
https://ria.ru/20211228/potok-1765749576.html
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экономика, украина, сша, газпром, северный поток — 2, uniper, welt, россия, анналена бербок
11:41 28.12.2021 (обновлено: 15:23 28.12.2021)
 
Глава МИД Германии Бербок высказалась о "Северном потоке — 2"

Глава МИД Германии Бербок заявила о большой геостратегической роли "Северного потока — 2"

© REUTERS / Gonzalo FuentesМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о большой роли "Северного потока — 2" для геополитики.
По ее мнению, это больше чем просто частный экономический проект.
"Последние несколько лет с учетом различного восприятия (газопровода. — Прим. ред.) в Европе прояснили, какую геостратегическую роль играет "Северный поток — 2", — сказала она DPA.
Бывшее правительство ФРГ во главе с канцлером Ангелой Меркель также признавало, что это касается вопросов безопасности, обратила внимание дипломат. Она сослалась на соглашение между предыдущим немецким кабмином и США по "Северному потоку — 2", в котором указывалось на недопустимость "использования энергетики в качестве оружия" и "серьезные последствия" этого. По словам Бербок, эти положения "продолжают действовать".
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что Федеральное сетевое агентство (BNA) занимается вопросом сертификации Nord Stream 2 AG как основного оператора газопровода "совершенно без политики". Он неоднократно подчеркивал экономическую направленность проекта.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
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"Северный поток — 2" состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, трубопровод проложен от побережья России через Балтийское море до Германии.
Газопровод достроили в сентябре, но его запуск пришлось отложить из-за отсутствия решения со стороны немецкого регулятора о сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора.
В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и подчеркивали, что он выгоден не только России, но и ЕС.
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"Сами подрезают сук": Путин высказался о проблемах с "Северным потоком — 2"
 
ЭкономикаУкраинаСШАГазпромСеверный поток — 2UniperWeltРоссияАнналена Бербок
 
 
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