Бербок честно высказалась о "Северном потоке — 2"

11:41 28.12.2021 (обновлено: 15:23 28.12.2021)
Глава МИД Германии Бербок высказалась о "Северном потоке — 2"
Глава МИД Германии Бербок заявила о большой геостратегической роли "Северного потока — 2"
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о большой роли "Северного потока — 2" для геополитики.
По ее мнению, это больше чем просто частный экономический проект.
"Последние несколько лет с учетом различного восприятия (газопровода. — Прим. ред.) в Европе прояснили, какую геостратегическую роль играет "Северный поток — 2", — сказала она DPA.
Бывшее правительство ФРГ во главе с канцлером Ангелой Меркель также признавало, что это касается вопросов безопасности, обратила внимание дипломат. Она сослалась на соглашение между предыдущим немецким кабмином и США по "Северному потоку — 2", в котором указывалось на недопустимость "использования энергетики в качестве оружия" и "серьезные последствия" этого. По словам Бербок, эти положения "продолжают действовать".
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что Федеральное сетевое агентство (BNA) занимается вопросом сертификации Nord Stream 2 AG как основного оператора газопровода "совершенно без политики". Он неоднократно подчеркивал экономическую направленность проекта.
"Северный поток — 2" состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, трубопровод проложен от побережья России через Балтийское море до Германии.
Газопровод достроили в сентябре, но его запуск пришлось отложить из-за отсутствия решения со стороны немецкого регулятора о сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора.
В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и подчеркивали, что он выгоден не только России, но и ЕС.