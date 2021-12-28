https://ria.ru/20211228/potok-1765791685.html
Посол в Германии рассказал о ситуации с "Северным потоком — 2"
Посол в Германии рассказал о ситуации с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 28.12.2021
Посол в Германии рассказал о ситуации с "Северным потоком — 2"
Посол России в Берлине Сергей Нечаев призвал к скорейшему вводу в эксплуатацию трубопровода "Северный поток 2", по его мнению, задержка запуска не соответствует РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T11:39
2021-12-28T11:39
2021-12-28T11:39
экономика
украина
сша
союз 90/зеленые
еврокомиссия
сергей нечаев (дипломат)
северный поток — 2
олаф шольц
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БЕРЛИН, 28 дек - РИА Новости. Посол России в Берлине Сергей Нечаев призвал к скорейшему вводу в эксплуатацию трубопровода "Северный поток 2", по его мнению, задержка запуска не соответствует интересам ни одной из сторон."Искусственная задержка запуска трубопровода никому не нужна", - заявил дипломат в интервью агентству dpa.По его словам, Россия готова начать поставки газа через трубопровод в Германию. Нечаев ожидает, что новое федеральное правительство, состоящие из социал-демократов, либералов и партии "Союз 90/Зеленые", подойдет к проекту "прагматично и с учетом интересов потребителей".Посол отметил, что слышит от нового правительств позицию, согласно которой трубопровод - это частный экономический проект, который нельзя связывать с политикой. "Мы никому не верим на слово. Но мы принимаем это к сведению. Очень надеемся, что доведем проект до конца. От этого выиграют все", - добавил Нечаев.Ранее в кабине ФРГ заявили, что канцлер ФРГ Олаф Шольц считает "Северный поток 2" экономическим проектом, процесс его сертификации не имеет политической составляющей.В настоящее время трубопровод "Северный поток 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев.РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
https://ria.ru/20211228/mid-1765762642.html
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
2021-12-28T11:39
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экономика, украина, сша, союз 90/зеленые , еврокомиссия, сергей нечаев (дипломат), северный поток — 2, олаф шольц, россия
Посол в Германии рассказал о ситуации с "Северным потоком — 2"
Посол в Германии Нечаев призвал к скорейшему вводу в эксплуатацию "Северного потока — 2"