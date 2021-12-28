Германия предала Россию и теперь останется без света

Handelsblatt: ФРГ ждут отключения электричества без "Северного потока — 2"
Handelsblatt: Германию ждут отключения электричества при отказе от "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток — 2" в Германии
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Германии могут начаться перебои с электричеством при недостаточном объеме поставок газа из России из-за остановки "Северного потока — 2", написал в статье для Handelsblatt обозреватель Юрген Флаугер.
Автор публикации отметил, что Берлин нуждается в импорте голубого топлива в большом количестве, в том числе из России. В противном случае, по его мнению, ФРГ не сможет реализовать энергетический переход, который заключается в отказе от ядерной энергетики и прекращении производства электроэнергии на угле.
"Германия сможет избежать отключений электроэнергии только в том случае, если новые газовые электростанции будут построены в больших масштабах — они будут работать, даже когда не дует ветер или не светит солнце", — считает Флаугер.
"Берлин должен сделать все возможное, чтобы споры по поводу "Северного потока — 2" не обострились", — заключил обозреватель.
Флаугер также подчеркнул, что Россия выполняла свои обязательства перед покупателями газа на Западе даже во время холодной войны в составе СССР.
"Северный поток — 2" тянется через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров топлива. Укладка заняла три года и завершилась в сентябре.
В ноябре Федеральное сетевое агентство BNA приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока компания не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку.
Процедура необходима, чтобы магистраль соответствовала обновленной Газовой директиве ЕС. Ее нормативы гласят, что трубу либо частично заполняет альтернативный поставщик, либо ее участок на территории ЕС должен принадлежать сторонней компании.
В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг этого коммерческого проекта и подчеркивали, что "Северный поток — 2" выгоден не только России, но и ЕС.