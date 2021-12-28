https://ria.ru/20211228/popova-1765833935.html

Коронавирус становится сезонным, заявила Попова

Коронавирус становится сезонным, заявила Попова - РИА Новости, 28.12.2021

Коронавирус становится сезонным, заявила Попова

Коронавирус будет мутировать, он становится сезонным, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:39

2021-12-28T14:39

2021-12-28T15:06

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

снг

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Коронавирус будет мутировать, он становится сезонным, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Вирус, конечно, будет мутировать, и будут новые штаммы. Из того, что говорят учёные, он уже проявляет сезонность, он становится сезонным. Он будет приходить в тот сезон, который себе выберет, пока это тоже неопределённая история. Сейчас он приходит осенью и весной, что будет дальше - мы все вместе увидим", - сказала она на неформальной встрече руководителей государств - участников СНГ.

https://ria.ru/20211228/popova-1765832836.html

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здоровье - общество, общество, снг, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, коронавирус covid-19