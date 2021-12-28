https://ria.ru/20211228/popova-1765832836.html

Россия первая изучила "омикрон" в ЮАР, заявила Попова

Россия первая изучила "омикрон" в ЮАР, заявила Попова - РИА Новости, 28.12.2021

Россия первая изучила "омикрон" в ЮАР, заявила Попова

Россия - первая и единственная страна, которая изучила в ЮАР штамм коронавируса "омикрон", сообщила заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T14:35

2021-12-28T14:35

2021-12-28T14:52

распространение коронавируса

в мире

юар

россия

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Россия - первая и единственная страна, которая изучила в ЮАР штамм коронавируса "омикрон", сообщила заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Я хочу поблагодарить нашего президента Владимира Владимировича Путина, он поручил нам с миссией оказаться в Южно-Африканской республике. В течение 24 часов мы вместе с сотрудниками, специалистами министерства здравоохранения оказались там, и мы были первые и, наверное, единственные на сегодняшний день иностранными специалистами, врачами и учеными, и вирусологами и эпидемиологами, которые оказались на месте, и мы видели, что там происходит", - сказала Попова.

https://ria.ru/20211227/omikron-1765725937.html

юар

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в мире, юар, россия, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова