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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211228/pomosch-1765852231.html
Президент Туркмении поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией
Президент Туркмении поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией - РИА Новости, 28.12.2021
Президент Туркмении поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Россию за помощь, оказываемую странам Содружества независимых государств в борьбе с пандемией... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T15:50
2021-12-28T15:50
распространение коронавируса
в мире
санкт-петербург
туркмения
гурбангулы бердымухамедов
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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АШХАБАД, 28 дек - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Россию за помощь, оказываемую странам Содружества независимых государств в борьбе с пандемией COVID-19."Благодаря Российской Федерации мы одними из первых зарегистрировали вакцину "Спутник V" и "ЭпиВакКорону". И буквально на днях мы получили вакцину "Спутник Лайт", которая уже идет как бустерная вакцинация", - сказал Бердымухамедов в ходе неформальной встречи глав государств Содружества в Санкт-Петербурге, трансляцию которой вел телеканал "Россия 24"."Нам всем нужна методическая помощь. И если бы Россия централизовано давала нам свои методические указания и пособия по изучению бактериологии и вирусологии, мы могли бы иметь единое мнение. Я хотел бы поблагодарить за то, что сегодня Россия делает для нас всех", - сказал туркменский лидер.Согласно официальным сообщениям, в Туркмении случаи заболевания коронавирусом не зарегистрированы. При этом в стране были введены масочный режим и ограничения на работу торговли, общепита и транспорта. В преддверии новогодних праздников ограничения в торговле сняты.
https://ria.ru/20211228/sng-1765831221.html
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в мире, санкт-петербург, туркмения, гурбангулы бердымухамедов, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник лайт"
15:50 28.12.2021
 
Президент Туркмении поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией

Президент Туркмении Бердымухамедов поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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АШХАБАД, 28 дек - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Россию за помощь, оказываемую странам Содружества независимых государств в борьбе с пандемией COVID-19.
"Благодаря Российской Федерации мы одними из первых зарегистрировали вакцину "Спутник V" и "ЭпиВакКорону". И буквально на днях мы получили вакцину "Спутник Лайт", которая уже идет как бустерная вакцинация", - сказал Бердымухамедов в ходе неформальной встречи глав государств Содружества в Санкт-Петербурге, трансляцию которой вел телеканал "Россия 24".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
14:28Распространение коронавируса
Путин рассказал, почему страны СНГ лучше переживают пандемию
"Нам всем нужна методическая помощь. И если бы Россия централизовано давала нам свои методические указания и пособия по изучению бактериологии и вирусологии, мы могли бы иметь единое мнение. Я хотел бы поблагодарить за то, что сегодня Россия делает для нас всех", - сказал туркменский лидер.
Согласно официальным сообщениям, в Туркмении случаи заболевания коронавирусом не зарегистрированы. При этом в стране были введены масочный режим и ограничения на работу торговли, общепита и транспорта. В преддверии новогодних праздников ограничения в торговле сняты.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 09:20
Лукашенко заявил, что СНГ доказало свою востребованность
 
Распространение коронавирусаВ миреСанкт-ПетербургТуркменияГурбангулы БердымухамедовЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцина "ЭпиВакКорона"Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
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