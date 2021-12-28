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Президент Туркмении поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией

Президент Туркмении поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией - РИА Новости, 28.12.2021

Президент Туркмении поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Россию за помощь, оказываемую странам Содружества независимых государств в борьбе с пандемией... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T15:50

2021-12-28T15:50

2021-12-28T15:50

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санкт-петербург

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здоровье - общество

коронавирусы

россия

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АШХАБАД, 28 дек - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Россию за помощь, оказываемую странам Содружества независимых государств в борьбе с пандемией COVID-19."Благодаря Российской Федерации мы одними из первых зарегистрировали вакцину "Спутник V" и "ЭпиВакКорону". И буквально на днях мы получили вакцину "Спутник Лайт", которая уже идет как бустерная вакцинация", - сказал Бердымухамедов в ходе неформальной встречи глав государств Содружества в Санкт-Петербурге, трансляцию которой вел телеканал "Россия 24"."Нам всем нужна методическая помощь. И если бы Россия централизовано давала нам свои методические указания и пособия по изучению бактериологии и вирусологии, мы могли бы иметь единое мнение. Я хотел бы поблагодарить за то, что сегодня Россия делает для нас всех", - сказал туркменский лидер.Согласно официальным сообщениям, в Туркмении случаи заболевания коронавирусом не зарегистрированы. При этом в стране были введены масочный режим и ограничения на работу торговли, общепита и транспорта. В преддверии новогодних праздников ограничения в торговле сняты.

https://ria.ru/20211228/sng-1765831221.html

https://ria.ru/20211208/lukashenko-1762688019.html

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