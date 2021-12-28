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Дипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и Запада
Дипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и Запада - РИА Новости, 28.12.2021
Дипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и Запада
В отношениях Запада и Москвы сегодня по сути наблюдается "холодная война 2.0", заявил на брифинге первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T23:44
2021-12-28T23:44
в мире
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оон
москва
нато
дмитрий полянский
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ООН, 28 дек – РИА Новости. В отношениях Запада и Москвы сегодня по сути наблюдается "холодная война 2.0", заявил на брифинге первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Дипломата попросили вспомнить о событиях тридцатилетней давности и о распаде Советского Союза."В то время все были, я бы сказал, очарованы Западом, все думали, что люди на Западе наши друзья, что они протягивают нам руку, что мы будем жить в лучшем мире, и никто больше никогда не будет вспоминать о "холодной войне", о Востоке и Западе. Но очень скоро мы увидели, что намерения наших коллег не такие невинные, как представлялось сначала", - сказал Полянский."Мы видели, как множество американцев, европейцев эксплуатировали нашу страну, пытались разделить Россию и дальше, сокрушить ее, пытались продвигать сепаратизм в России, способствовать разногласиям между Россией и появившимися новыми государствами. Это уже не секрет", - добавил он.Он также напомнил о звучавших тогда обещаниях о том, что НАТО не будет двигаться на восток. Сегодня, по его словам, на Западе либо говорят, что не заявляли такого, либо прямо утверждают, что обманули Москву, "что также не добавляет доверия в отношениях между Востоком и Западом"."Первые 10 лет независимой России были очень сложными, проблемными, и мы действительно были на грани коллапса, экономическая ситуация была очень тяжелой. Но затем вначале 2000-х мы постепенно стали на колено, затем на ноги. И в момент, когда мы своего рода восстановили нашу национальную гордость, возможность жить в качестве независимого государства, Запад, США начали воспринимать нас в качестве угрозы. Сейчас мы имеем своего рода ремейк "холодной войны", "холодную войну 2.0", - подчеркнул первый зампостпреда.Он отметил, что Россия "весьма озадачена", потому что причин для конфронтации между Востоком и Западом больше нет, "нет коммунистической идеологии"."Но конфронтация есть, и попытки представить Россию врагом также наблюдаются. Это наводит на определенные умозаключения, что вопрос был не в идеологии, а в геополитической борьбе, которая, к сожалению, возвращается", - заключил он.
https://ria.ru/20211227/voyna-1765732504.html
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в мире, сша, оон, москва, нато, дмитрий полянский, россия
23:44 28.12.2021
 
Дипломат заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и Запада

Зампостпреда при ООН Полянский заявил о "холодной войне 2.0" в отношениях России и Запада

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© AP Photo / Seth Wenig
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ООН, 28 дек – РИА Новости. В отношениях Запада и Москвы сегодня по сути наблюдается "холодная война 2.0", заявил на брифинге первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломата попросили вспомнить о событиях тридцатилетней давности и о распаде Советского Союза.
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"В то время все были, я бы сказал, очарованы Западом, все думали, что люди на Западе наши друзья, что они протягивают нам руку, что мы будем жить в лучшем мире, и никто больше никогда не будет вспоминать о "холодной войне", о Востоке и Западе. Но очень скоро мы увидели, что намерения наших коллег не такие невинные, как представлялось сначала", - сказал Полянский.
"Мы видели, как множество американцев, европейцев эксплуатировали нашу страну, пытались разделить Россию и дальше, сокрушить ее, пытались продвигать сепаратизм в России, способствовать разногласиям между Россией и появившимися новыми государствами. Это уже не секрет", - добавил он.
Он также напомнил о звучавших тогда обещаниях о том, что НАТО не будет двигаться на восток. Сегодня, по его словам, на Западе либо говорят, что не заявляли такого, либо прямо утверждают, что обманули Москву, "что также не добавляет доверия в отношениях между Востоком и Западом".
"Первые 10 лет независимой России были очень сложными, проблемными, и мы действительно были на грани коллапса, экономическая ситуация была очень тяжелой. Но затем вначале 2000-х мы постепенно стали на колено, затем на ноги. И в момент, когда мы своего рода восстановили нашу национальную гордость, возможность жить в качестве независимого государства, Запад, США начали воспринимать нас в качестве угрозы. Сейчас мы имеем своего рода ремейк "холодной войны", "холодную войну 2.0", - подчеркнул первый зампостпреда.
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Кулеба оценил вероятность большого соглашения между Россией и США
Он отметил, что Россия "весьма озадачена", потому что причин для конфронтации между Востоком и Западом больше нет, "нет коммунистической идеологии".
"Но конфронтация есть, и попытки представить Россию врагом также наблюдаются. Это наводит на определенные умозаключения, что вопрос был не в идеологии, а в геополитической борьбе, которая, к сожалению, возвращается", - заключил он.
 
В миреСШАООНМоскваНАТОДмитрий ПолянскийРоссия
 
 
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