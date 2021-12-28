Дипломат раскритиковал Запад из-за недопуска Белоруссии в СБ ООН
Зампостпреда при ООН Полянский раскритиковал Запад из-за недопуска Белоруссии в СБ ООН
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
ООН, 28 дек – РИА Новости. Запад решил не дать Белоруссии попасть в число непостоянных членов Совета безопасности ООН, и это явная провокация, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Что касается заявки Белоруссии на членство в СБ ООН на период 2024-2025 годов, это очень интересная история. Белоруссия была в списках восточноевропейской группы стран в качестве согласованного кандидата с 2007 года. Словения оказалась там позднее. И никто не пытался изменить эту ситуацию", - рассказал Полянский на брифинге.
По его словам, когда западные страны осознали, что Белоруссия с большой вероятностью получит место в Совете безопасности ООН, они решили предотвратить этот сценарий. Словения весьма спешно решила подать заявку на тот же срок, что и Белоруссия, добавил российский дипломат. "Это абсолютно явная провокация, и я надеюсь, что заявка Словении протерпит неудачу, потому что это против всех правил и норм цивилизованного поведения. Это явно политически мотивировано", - заявил Полянский.
18 декабря, 03:33В Белоруссии рассказали, что Запад мобилизует оппозицию в стране
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.