https://ria.ru/20211228/polyanskiy-1765918661.html

Дипломат раскритиковал Запад из-за недопуска Белоруссии в СБ ООН

Дипломат раскритиковал Запад из-за недопуска Белоруссии в СБ ООН - РИА Новости, 28.12.2021

Дипломат раскритиковал Запад из-за недопуска Белоруссии в СБ ООН

Запад решил не дать Белоруссии попасть в число непостоянных членов Совета безопасности ООН, и это явная провокация, заявил первый зампостпреда РФ при ООН... РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T22:57

2021-12-28T22:57

2021-12-28T22:57

в мире

сша

оон

белоруссия

минск

александр лукашенко

дмитрий полянский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155303/91/1553039196_0:0:2799:1574_1920x0_80_0_0_7c7b020b4bfa02607473ed899e596898.jpg

ООН, 28 дек – РИА Новости. Запад решил не дать Белоруссии попасть в число непостоянных членов Совета безопасности ООН, и это явная провокация, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Что касается заявки Белоруссии на членство в СБ ООН на период 2024-2025 годов, это очень интересная история. Белоруссия была в списках восточноевропейской группы стран в качестве согласованного кандидата с 2007 года. Словения оказалась там позднее. И никто не пытался изменить эту ситуацию", - рассказал Полянский на брифинге.По его словам, когда западные страны осознали, что Белоруссия с большой вероятностью получит место в Совете безопасности ООН, они решили предотвратить этот сценарий. Словения весьма спешно решила подать заявку на тот же срок, что и Белоруссия, добавил российский дипломат. "Это абсолютно явная провокация, и я надеюсь, что заявка Словении протерпит неудачу, потому что это против всех правил и норм цивилизованного поведения. Это явно политически мотивировано", - заявил Полянский.Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз говорил РИА Новости, что Минск хочет войти в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН на 2024-2025 годы от восточноевропейского региона, но не исключает выдвижения Западом кандидата-спойлера, чтобы сорвать белорусскую выборную кампанию.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

https://ria.ru/20211224/provokatsiya-1765270859.html

https://ria.ru/20211218/khaktivizm-1764340234.html

сша

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, оон, белоруссия, минск, александр лукашенко, дмитрий полянский