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Дипломат раскритиковал Запад из-за недопуска Белоруссии в СБ ООН
Дипломат раскритиковал Запад из-за недопуска Белоруссии в СБ ООН - РИА Новости, 28.12.2021
Дипломат раскритиковал Запад из-за недопуска Белоруссии в СБ ООН
Запад решил не дать Белоруссии попасть в число непостоянных членов Совета безопасности ООН, и это явная провокация, заявил первый зампостпреда РФ при ООН... РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T22:57
2021-12-28T22:57
в мире
сша
оон
белоруссия
минск
александр лукашенко
дмитрий полянский
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ООН, 28 дек – РИА Новости. Запад решил не дать Белоруссии попасть в число непостоянных членов Совета безопасности ООН, и это явная провокация, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Что касается заявки Белоруссии на членство в СБ ООН на период 2024-2025 годов, это очень интересная история. Белоруссия была в списках восточноевропейской группы стран в качестве согласованного кандидата с 2007 года. Словения оказалась там позднее. И никто не пытался изменить эту ситуацию", - рассказал Полянский на брифинге.По его словам, когда западные страны осознали, что Белоруссия с большой вероятностью получит место в Совете безопасности ООН, они решили предотвратить этот сценарий. Словения весьма спешно решила подать заявку на тот же срок, что и Белоруссия, добавил российский дипломат. "Это абсолютно явная провокация, и я надеюсь, что заявка Словении протерпит неудачу, потому что это против всех правил и норм цивилизованного поведения. Это явно политически мотивировано", - заявил Полянский.Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз говорил РИА Новости, что Минск хочет войти в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН на 2024-2025 годы от восточноевропейского региона, но не исключает выдвижения Западом кандидата-спойлера, чтобы сорвать белорусскую выборную кампанию.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
https://ria.ru/20211224/provokatsiya-1765270859.html
https://ria.ru/20211218/khaktivizm-1764340234.html
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в мире, сша, оон, белоруссия, минск, александр лукашенко, дмитрий полянский
22:57 28.12.2021
 
Дипломат раскритиковал Запад из-за недопуска Белоруссии в СБ ООН

Зампостпреда при ООН Полянский раскритиковал Запад из-за недопуска Белоруссии в СБ ООН

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
© AP Photo / Seth Wenig
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ООН, 28 дек – РИА Новости. Запад решил не дать Белоруссии попасть в число непостоянных членов Совета безопасности ООН, и это явная провокация, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Что касается заявки Белоруссии на членство в СБ ООН на период 2024-2025 годов, это очень интересная история. Белоруссия была в списках восточноевропейской группы стран в качестве согласованного кандидата с 2007 года. Словения оказалась там позднее. И никто не пытался изменить эту ситуацию", - рассказал Полянский на брифинге.
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В МИД опасаются, что Запад может устроить провокацию в Белоруссии
По его словам, когда западные страны осознали, что Белоруссия с большой вероятностью получит место в Совете безопасности ООН, они решили предотвратить этот сценарий. Словения весьма спешно решила подать заявку на тот же срок, что и Белоруссия, добавил российский дипломат. "Это абсолютно явная провокация, и я надеюсь, что заявка Словении протерпит неудачу, потому что это против всех правил и норм цивилизованного поведения. Это явно политически мотивировано", - заявил Полянский.
Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз говорил РИА Новости, что Минск хочет войти в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН на 2024-2025 годы от восточноевропейского региона, но не исключает выдвижения Западом кандидата-спойлера, чтобы сорвать белорусскую выборную кампанию.
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США
18 декабря, 03:33
В Белоруссии рассказали, что Запад мобилизует оппозицию в стране
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
 
В миреСШАООНБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоДмитрий Полянский
 
 
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